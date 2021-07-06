【IB放榜】男拔8名IB狀元有意讀醫　疫情激發從醫使命：有責任回饋社會

▲ 在男拔17名IB狀元中，有8人都表示會升讀醫科。

IB（國際預科文憑）於今日（6日）放榜，傳統名校拔萃男書院今年破紀錄誕生17名狀元，取得45分滿分佳績。部分狀元選擇升讀傳統頂尖學科如醫科或法律。在男拔17名IB狀元中，有8人都表示會升讀醫科，而12名考獲44分的榜眼中，也有7人會讀醫。

狀元方景生未決定會升讀港大還是中大醫科，他指自己從小對科學有興趣，覺得醫科最有意義的地方是發掘興趣之餘可以幫到人。他認為過去一年多的疫情，加強了想從醫的使命：「見到香港的醫療系統面對着前所未有的挑戰，受到很大的壓力，作為香港人絕對有責任回饋這個社會，貢獻這個生活了17年的地方。」

▲ 狀元方景生指疫情加強了他從醫的使命，「作為香港人絕對有責任回饋這個社會。」（梁偉榮攝）

另一名狀元林翱仁則未決定升讀英國牛津大學人類科學（human sciences）或港大醫學院。他認為牛津的課程能培訓到獨立思維，學術上達到更高層次，但另一方面都想投身醫療行業，「現在正衡量走哪條路最能解決到醫療制度問題，收窄社會分歧，幫到城市發展。」

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他指，IB課程著重論文寫作，一個月要寫10篇文，訓練到她從不同角度思考，深入分析。他認為，這種獨立思維能夠助他在撕裂的社會中「對事不對人」，收窄分歧。

而將會升讀港大法律系的狀元李學儒表示，香港是一個特別的地方，之前是英國殖民地，「而家香港的法律處於非常特別的時勢，正在尋找自己的平衡。」他指留在香港讀書是自己選擇，亦期望將來有機會到海外認識其他國家的法律系統，「香港的法律好有趣，想睇佢點樣發展。」

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記者：徐紹軒