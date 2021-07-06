  • 28°C
香港時間 : 2021706日 (週二) 18:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【IB放榜】男拔誕17名IB狀元歷年最多　老師分析三大原因

社會 17:22 2021/07/06

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

拔萃男書院國際文憑統籌老師胡家麟對於男拔學生的成績感到驚喜。（梁偉榮攝）

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，今屆考獲45分滿分的IB狀元人數急升，本港誕下130名IB狀元，屬歷年之冠，當中傳統名校拔萃男書院更誕生17名狀元，破該校紀錄。負責統籌該校IB課程的老師分析，今年有三大原因令到該校有較多的狀元出現。

拔萃男書院國際文憑統籌老師胡家麟形容，今年是非常特別的一年，他對於學生取得如此優異的成績感到十分驚喜。他分析，今年IB課程容許以考試或校本方式評分，而主辦方一般都直接採納校本評分的成績，故有人認為對需要考試的學生不公平，故預料主辦方在考試的評核上放鬆了分級的邊界，「假設以往取8成分數可達到最高的第7級，今年75%分數就可以。」

胡家麟續指，近兩年全球都受到疫情影響，但本港的情況相較全球已算較好，「雖然香港學生只能上半日學，但較完全沒有好」，亦無像印度、英國般全面封城，加上香港的基建好和生活質素高，令到大家都容易調節生活習慣，適應疫情下的情況。

至於第三個原因，胡家麟則歸功於該校的師生很快就適應停課、網課，學生的進度無受到影響。有學生就提到，早在疫情初期老師就已迅速將教材、作業轉為網上發放，而疫情亦可能加強了大家的危機感，部分課外活動減少也令同學專注準備，令大家成績有所進步。

拔萃男書院校長鄭基恩亦認同，該校教師靈活性高，以及同學主動性強，是同學成績優異的原因，「如果唔畀心機，自發去做，唔會有咁好成績。」

談到會否擔心疫情完結後，世界各國的教學回復正常，男拔未必能夠再有今次的好成績，胡家麟強調今年的情況實在特殊，他不會將今年的情況用來比較。

    點擊圖片放大
    +2

同場加映，中年男士腰痛求醫揭前列腺癌，即看最新治療方法：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒

相關文章

【IB放榜】IB成績今揭盅　港誕130名IB狀元創歷年新高【附各校狀元人數】
今日 00:00
【IB放榜】IB成績今揭盅　港誕130名IB狀元創歷年新高【附各校狀元人數】
【IB放榜】聖保羅男女中學13狀元僅4人決意留港升學　 男狀元形容「香港是我家」留港讀醫
今日 15:46
【IB放榜】聖保羅男女中學13狀元僅4人決意留港升學　 男狀元形容「香港是我家」留港讀醫
【IB放榜】男拔8名IB狀元有意讀醫　疫情激發從醫使命：有責任回饋社會
今日 16:23
【IB放榜】男拔8名IB狀元有意讀醫　疫情激發從醫使命：有責任回饋社會

你可能感興趣

【IB放榜】IB成績今揭盅　港誕130名IB狀元創歷年新高【附各校狀元人數】
今日 00:00
【IB放榜】IB成績今揭盅　港誕130名IB狀元創歷年新高【附各校狀元人數】
【IB放榜】聖保羅男女中學13狀元僅4人決意留港升學　 男狀元形容「香港是我家」留港讀醫
今日 15:46
【IB放榜】聖保羅男女中學13狀元僅4人決意留港升學　 男狀元形容「香港是我家」留港讀醫
【IB放榜】男拔8名IB狀元有意讀醫　疫情激發從醫使命：有責任回饋社會
今日 16:23
【IB放榜】男拔8名IB狀元有意讀醫　疫情激發從醫使命：有責任回饋社會
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 IB 拔萃男書院 IB

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶