【IB放榜】男拔誕17名IB狀元歷年最多　老師分析三大原因

▲ 拔萃男書院國際文憑統籌老師胡家麟對於男拔學生的成績感到驚喜。（梁偉榮攝）

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，今屆考獲45分滿分的IB狀元人數急升，本港誕下130名IB狀元，屬歷年之冠，當中傳統名校拔萃男書院更誕生17名狀元，破該校紀錄。負責統籌該校IB課程的老師分析，今年有三大原因令到該校有較多的狀元出現。

拔萃男書院國際文憑統籌老師胡家麟形容，今年是非常特別的一年，他對於學生取得如此優異的成績感到十分驚喜。他分析，今年IB課程容許以考試或校本方式評分，而主辦方一般都直接採納校本評分的成績，故有人認為對需要考試的學生不公平，故預料主辦方在考試的評核上放鬆了分級的邊界，「假設以往取8成分數可達到最高的第7級，今年75%分數就可以。」

胡家麟續指，近兩年全球都受到疫情影響，但本港的情況相較全球已算較好，「雖然香港學生只能上半日學，但較完全沒有好」，亦無像印度、英國般全面封城，加上香港的基建好和生活質素高，令到大家都容易調節生活習慣，適應疫情下的情況。

至於第三個原因，胡家麟則歸功於該校的師生很快就適應停課、網課，學生的進度無受到影響。有學生就提到，早在疫情初期老師就已迅速將教材、作業轉為網上發放，而疫情亦可能加強了大家的危機感，部分課外活動減少也令同學專注準備，令大家成績有所進步。

拔萃男書院校長鄭基恩亦認同，該校教師靈活性高，以及同學主動性強，是同學成績優異的原因，「如果唔畀心機，自發去做，唔會有咁好成績。」

談到會否擔心疫情完結後，世界各國的教學回復正常，男拔未必能夠再有今次的好成績，胡家麟強調今年的情況實在特殊，他不會將今年的情況用來比較。

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記者：徐紹軒