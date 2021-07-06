【12港人案】涉妨礙司法公正越籍男生擬認罪　8人續還押等候法律意見

▲ 12港人案中9人被控妨礙司法公正今再訊，其中1人擬認罪，其餘8人還押候法律意見。經濟日報資料圖片

12港人涉偷越邊境，其中9人早前返港後同被加控1項妨礙司法公正罪，案件今（6日）於區域法院再訊，其中今早在另案已承認企圖縱火等罪的17歲越南籍男生，在本案亦擬認罪，其正式答辯將於7月26日於該案求情當天一同處理，其餘8人則仍需時索取法律意見等，案件押後至9月2日再訊，9人繼續還押。

9名被告依次為廖子文（18歲，無業）、鄭子豪（19歲，技術員）、張俊富（24歲，學生）、張銘裕（21歲，運輸工人）、嚴文謙（22歲，學生）、17歲黃姓男生、黃偉然（30歲，無業）、李子賢（31歲，測量員）以及郭子麟（19歲，學生）。

案件今再訊時，代表律師指17歲黃姓男生擬認罪，而黃今早另於旺角警署縱火案已認罪，其索取的勞教所等報告在本案亦適用。法官將本案的認罪答辯亦安排於7月26日，即該案求情當天一同處理。其餘8名被告則仍需時索取法律意見，以及等候法援審批，案件押後至9月2日下午再訊，9人續還押候訊。

控罪指，9人同被控於2019年12月至2020年8月23日期間，在香港連同一個稱作「廢中」的人、一個稱作「恩典」（別名「大媽」、「姑媽」、「姑姐」或「Sister」）的人、一個稱作「Zizi」的人及其他人，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即通過導致李宇軒、喬映瑜、鄧棨然及本案9名被告逃離香港司法管轄區，以阻止及阻礙對香港警務處的調查及或因該調查而引發或可能引起的刑事訴訟。

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記者：林欣樂