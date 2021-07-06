【聲夢傳奇】Yumi唱《狂野之城》影片成熱搜第一位　鍾柔美取佳績導師泳兒激動落淚

▲ 泳兒十分用心指導鍾柔美。

日前播出的《聲夢傳奇》內，有「翻版鍾嘉欣」之稱的14歲學員鍾柔美（Yumi）在節目中又唱又跳郭富城的《狂野之城》，此片段於youtube頻道已突破60萬點擊率，而且更成為熱爆影片第一位，認真厲害。片段中，亦見到身為Yumi導師的泳兒（Vincy）哭成淚人，喊到妝都熔埋。

哭得如此厲害，原來是因為Vincy很想為Yumi大平反：「喊得咁犀利，係因為啲人成日淨係覺得Yumi跳舞叻，但對佢唱歌爭有啲質疑，我好想幫佢平反，唔係淨係可以跳，唱歌都可以。所以今次我特別着重教佢唱歌演繹同眼神。」

向來擅長跳舞的Yumi在舞蹈上沒有遇上太大難題，不過唱歌方面，確實要下點苦功。

在比賽前，Vincy特意買蛋糕到排舞室探班打氣，Vincy表示雖然自己不擅長跳舞，但希望分享一些經驗予Yumi：「我自己跳舞唔係太叻，不過如果要唱快歌時，其實可以透過跳唱時嘅肢體去幫助唱歌，咁樣可以唱得穩啲同埋人歌合一！」

現場所見，Vincy幾乎是逐句逐句地指導Yumi，更於每句都畫上標示，而Yumi亦聽得非常用心。

表演過後，除得到導師們的認可，一眾網民亦有讚冇彈，當中更謂不知Vincy在背後付出多少努力、有些更說Vincy是Yumi的伯樂，有Vincy唱歌的影子，這集Yumi出色的表現Vincy應記一功，難怪Vincy喊到豬頭呢。

