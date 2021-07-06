【蜱蟲叮咬】疑出院途中被飛上頭　出生僅4日嬰兒被蜱蟲叮咬鑽入頭部

夏天是昆蟲活躍的季節，照顧小朋友時要做好防蚊蟲措施！江西南昌一名出生僅4日的嬰兒被蜱蟲咬傷，惟其家人在4日後才發現，而蜱蟲頭部已完全鑽入嬰兒的頭部。

綜合內地傳媒報道，據嬰兒父母憶述，當時嬰兒父親載著祖母去當地醫院，迎接剛生完的妻子和嬰兒，回程時因祖母暈車，故打開窗戶吹風，疑因此有蜱蟲飛入，並咬在嬰孩頭上。惟起初家人未為意，僅以為是頭皮，直到4天後才驚覺是蜱蟲，遂立即送院治療，惟當時蜱蟲的頭部已全部鑽進嬰孩頭頂，幸經醫生檢查後判斷是被蜱蟲咬傷，隨後已取出。

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事件曝光後引起網民熱議，大批網民質疑父母照顧孩子不夠細心：「為什麼4天後才發現？」、「怎麼可以讓出生4天的嬰兒和產婦開窗吹風？」、「嬰兒頭皮都沒長好特別軟好容易受傷的，才出生幾天，就又給產婦和新生兒吹風，還不當回事兒」。

報道指，蜱蟲可攜帶病毒、細菌或原蟲，在吸血的同時會把病原體傳染給人。如人類被蜱蟲叮咬後，常見出現的症狀包括發燒、頭痛、乏力、厭食、精神萎靡等，嚴重甚至危及生命。

本港急症科專科醫生馮顯達曾接受TOPick訪問時表示，被蜱咬後，傷口有機會自己癒合。不過，由於蜱是病菌載體，斑疹熱可經它傳播，故可使市民出疹、發燒，亦會影響血小板及白血球。感染病菌嚴重更可出現併發症腦炎或肺炎。

據食環署的資料，蜱為吸血寄生蟲，一般依附在哺乳類動物身上。蜱未吸血前的身體大小，由2毫米至12毫米不等。當牠們吸血時，有機會傳播不同疾病，例如斑疹熱、寇熱、巴貝西蟲病及萊姆病等。

預防措施

按標籤指示在衣服或皮膚上塗上昆蟲驅避劑

穿着淺色長袖衫及長褲

避免在叢林中坐臥

避免接觸路旁長草

定期替寵物除蟲

不要餵飼流浪犬隻

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責任編輯︰王明芳