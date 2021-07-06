【新冠肺炎】研究指逾2成職場女性疫下減少排便　腸胃科醫生指壓力或可引致便秘

▲ 研究指逾2成職場女性疫下減少排便，腸胃科醫生指壓力或可引致便秘（陳永康攝）

新冠肺炎去年去席捲全球，墨西哥最近一項有關疫情防控措施與便秘的調查中，有25%受訪者因社區封鎖與活動限制措施而減少運動，並因此而出現便秘徵狀，本港近日一項針對在職女性的研究亦指，對比新冠肺炎爆發前，逾2成減少大便次數、超過3成人上廁所大便平均所需的時間較疫情前長；香港醫療護理發展協會顧問腸胃科專科醫生周泰年解釋：

成年人的便秘問題大多數是因為不良的生活習慣而引起，當中不能忽視壓力。缺乏運動、膳食纖維及水分攝取不足、常常忽略便意等習慣都會導致便秘。另外，藥物使用和疾病亦可能引致便秘。

香港醫療護理發展協會及香港腸胃動力學會委託香港醫護市場調查及策劃，於2021年5月份派調查員到共81間企業進行問卷調查，共收集了181份有效問卷。調查結果如下：

對比新冠肺炎爆發前，

次數方面，22.1%受訪者大便次數減少了，當中超過5成(52.5%)一星期少了3次以上

時間方面，超過3成(30.9%)人上廁所大便平均所需的時間較疫情前長，當中過半數人(55.4%)比疫情前長了5至10分鐘，而長超過10分鐘的則有28.6%

有12.2%受訪者有便秘徵狀，當中有孩子的受訪者比率比沒有小孩的高，分別為1成半(14.7%)及1成(10.6%)

生活習慣方面，61.9%受訪在職女性每星期工作46小時或以上

有約7成(65.2%)的受訪者不同意「工作時間縮短」、85.1%認為壓力增加、82.3%認為運動時間減少

香港醫護市場調查及策劃董事黃夢璇指，疫情下在職女士的排便習慣受到重大影響，壓力亦明顯增加，但工時卻沒有縮短，這反映排便習慣可能與排便改變有關聯；而有便秘的女性中，有小孩的比例比沒有小孩的多，反映雙職女士的便秘問題更嚴重，必須正視。

▲ 布里斯托大便分類法(Bristol stool scale)（取自香港腸胃動力學會）

周泰年解釋，便秘就是指當結腸肌肉收縮功能減弱，糞便的結腸內的蠕動變得緩慢，繼而在腸內停留，時間一久，糞便中的水分就會被結腸吸走，糞便變得乾硬，難以排出。他表示，市民可以透過自評問卷做初步便秘評估，一般來說，一日三次至一星期三次的排便，每次的時間在5分鐘以內就屬於正常。

香港腸胃動力學會榮譽秘書腸胃肝臟專科醫生施蘊知表示，女士比男士更容易有便秘問題，因為女性荷爾蒙較男性荷爾蒙更為容易影響腸臟蠕動。而月經或懷孕期間的女士就更容易出現便秘。

他建議女士們設立飲水和去廁所的時間，例如每小時飲1次水和3小時去一次廁所，又或是將工作分為多個階段，每完成一個階段就要飲水；亦建議大家定時走動，避免長時間坐着，每天做一些簡單的拉伸運動和肌肉鍛鍊，以釋放生活壓力及讓四肢有一定的運動；在排便時可以輕微抬高雙腿以助排便，多進食高纖維食物如燕麥和乾豆也是必須的。

同場加映，中年男士常腰痛以為休息不足，求醫後揭患晚期前列腺癌：

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責任編輯：鄧凱文