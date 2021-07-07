【4孩媽媽】5年抱4湊仔兼顧事業分身不暇　馬露明學會做「不完美」媽媽

▲ 4孩媽媽劉馬露明（Christine）學會當一位「不完美」媽媽。

孩子為家庭注入正能量，爸媽湊仔雖辛苦，但小朋友帶來的幸福感卻超乎所想。品格教育協會創辦人劉馬露明（Christine），也是港鐵前主席馬時亨長女，自去年10月榮升4孩媽媽。為人母後，Christine學會當一位「不完美」媽媽，不再要求自己事事做到100%，只要盡力而為就好了。

Christine與放射科專科醫生丈夫劉仲恒育有三子一女，5歲長子劉智恒（Christian）、3歲龍鳳胎劉智恩（Elizabeth Grace）及劉智灝（James Josiah），還有8個月大的小兒子劉智安（Matthew Jonathan），組成一家六口幸福家庭。五年抱四，Christine覺得最大的挑戰是由一個小孩到三個的階段，龍鳳胎出生，同時湊兩個初生嬰兒，她自言儼如回到新手媽媽的狀態，一時間措手不及。

4孩媽湊仔如玩雜耍

直到細仔來臨，Christine認為照顧上分別不大，小人兒為整個家庭帶來更大的喜悅，她亦樂見四個孩子相處融洽。她透露原來細仔的出現，是來自大仔Christian的期盼︰

有一次我幫他沖涼，他說︰「媽咪，我想要多一個BB。」我說已經有兩個弟妹給你，還不夠？他回應︰「我真的想要。」

▲ 為人母後，Christine不再要求自己事事做到100%，盡力而為就好了。（湯炳強攝）

Christine一家信奉基督教，她請兒子如果想再要弟妹就祈禱，當時兒子閉目祈禱後說「神話OK！」數月後她就懷上第四胎，大哥特別開心，龍鳳胎升呢做兄姊，有BB錫亦雀躍不已。

當上四孩媽媽快樂加倍，辛苦也加倍，她笑言自己如馬戲團小丑，同時應付很多個波。經過一個又一個孩子出生，她領悟出為人母的大道理︰

別要求自己事事做到100%，盡力而為就好了。現在有四個小朋友，能給予他們每人一分力，我已經心滿意足。

以前Christine對自己要求甚高，務求每件事都100%「瞓身做」，可是她明白現實不可行。作為在職媽媽，她覺得最難的課題是如何平衡工作與家庭。

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想子女學好中文

Christine擁有賓夕凡尼亞大學的教育碩士學位，主修兒童發展，以及倫敦政治經濟學院經濟學及哲學雙主修學位。5歲大仔現時就讀K2，這位高學歷媽媽曾經掙扎，應安排兒子入讀本地學校還是國際學校。經歷了兒子入學兩年，她發覺「不是揀哪間學校好，而是哪間適合自己家庭及孩子」，選校著重家校教育理念一致。

她與丈夫都曾在海外升學，不主張填鴨式教育，不過夫妻倆遺憾自己的中文未夠好。她從小接受英語教育，坦言現在大仔幼稚園所教的中文，她也不完全懂得，只能跟兒子說「你學好中文教返媽咪」。兒子不喜歡寫字，若媽媽坐在他身邊督促，他寫得更慢，只想跟媽媽聊天，於是Christine想到一個有效的方法︰

我給他限時，之後便離開，因為他想我回來，就極速完成。

▲ Christine與5歲大仔及一對3歲龍鳳胎。（受訪者提供相片）

良好品格勝過考A

2016年Christine成立品格教育協會（CEF），3年後創辦品格教育中心JEMS Character Academy，一直致力培養兒童及年輕人的品格及價值觀。她以三大方法教養小朋友，首先是繪本教育，她笑言家中「成屋都係書」，強調閱讀對孩子非常重要。再者，與孩子彼此分享生活日常，鼓勵他們說出自己的經歷及感受。

除此之外，她推崇品格教育，猶如播種子一樣，透過每天一點一滴滲透，品德的種子就會慢慢發芽。為人父母都望子成龍、望女成鳳，期望孩子品學兼優，而Christine的教養宗旨是先「品」後「學」，

心地不好，不會關心家人和別人，即使考幾多個A都補償不了。

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夫妻難得二人世界

想到要安排四個小朋友的日程就頭痛了，Christine每周例必預留家庭日，讓孩子與外公馬時亨及外婆見面。她與丈夫都想擁有與孩子一對一的親子時間，「盡量每周與每個小朋友外出一次」，希望孩子知道自己是獨特而被重視的，父母對他們的愛並不缺少。

Christine與丈夫由二人世界變成六口之家，夫妻溝通時間無可避免地減少了。以往夫妻每月都慶祝拍拖紀念日，不過隨著孩子出生便難以成事，他們最近決定每周撐枱腳一次，暫時放下四個子女，好好享受獨處時光。夫妻都是創業家，在家庭中當彼此的神隊友外，事業上亦互相扶持。

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記者：駱秀玲