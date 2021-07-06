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【膠樽回收】多個環團請願促港府以按樽費代替回贈　批評當局未有吸納建議

社會 17:12 2021/07/06

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。多個環保團體於今（6日）在交流會前到政總門外請願，要求政府推「按樽制」，以一元為按金下限。(受訪者提供)

膠垃圾問題近年多番引起社會關注，本港去年人均棄置逾200個塑膠飲料容器。環保署日前進行「塑膠飲料容器生產者責任計劃」公眾諮詢，建議向膠樽飲品供應商收循環再造徵費，並以每個膠樽回贈一毫難吸引市民回收。多個環保團體於今（6日）在交流會前到政總門外請願，要求政府推「按樽制」，以一元為按金下限；另建議政府為所有含塑膠成份包裝（即包括紙包飲品）訂立清晰回收及源頭減廢目標，每年檢討及按實際情況修訂按金水平 。

環保署膠樽生產者責任制公眾諮詢於5月21日結束，今日邀請來自商界、回收界及環保界出席「塑膠飲料容器生產者責任計劃」交流平台，進一步完善有關建議。不過，部分環保團體未獲邀出席，綠惜地球高級項目主任劉兆朗批評，政府未有吸納環團建議，建議政府應為所有含塑膠成份的包裝飲品，訂立清晰回收及源頭減廢目標，每年作檢討及按實際進度修訂按金水平 。

多個環保團體今日在「塑膠飲料容器生產者責任計劃」交流會前到政總門外請願，團體舉起「一毫回贈無人吼、按樽一蚊助回收」的橫額及豎起279個飲品膠樽砌成的大型膠樽。劉兆朗表示，大型膠樽喻意港人每人每年棄置的膠樽量，促港府參考國際做法，落實「按樽制」，將按樽金額訂為至少一元。

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責任編輯：洪芷晴

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