【逆轉人生】6歲遭母親引誘吸毒誤入歧途　3孩媽戒毒8年華盛頓大學畢業

▲ 48歲的3孩媽媽Virginia Burton戒毒成功，重拾課本成為華盛頓大學畢業生。

在毒海浮沉半生，要改過自身談何容易。美國一名3孩媽媽與毒品為伍30多年，6歲起在母親引誘下接觸大麻，其後吸食的毒品種類愈來愈多，即使育有3名小朋友仍繼續吸毒，終被社福機構帶走孩子，她才洗心革面戒毒。8年後她脫胎換骨，成為華盛頓大學畢業生。

據美國《今日美國報》報道，現年48歲的3孩媽媽Virginia Burton，今年5月在其facebook分享了一張戒毒前後對比照，左邊是吸毒時的入獄照，右邊是她戴著四方帽的大學畢業照，她並撰文分享自己的人生經歷，鼓勵癮君子戒毒。

我以為我會死在公園長椅上，手臂上還插著針頭，或頭部中槍死掉，我從沒想過我現在的生活會是這樣。不要再妄自菲薄了，你不知道明天會發生甚麼事，所以請考慮從今天開始（戒毒）吧！

▲ Virginia分享戒毒前後的對比照，震撼了很多網民。（facebook圖片）

6歲吸大麻 12歲食冰毒

Virginia向傳媒透露，自己的人生大部分時間與毒品為伍，6歲時被母親引誘吸食大麻，12歲起吸冰毒，14歲便輟學並開始吸食可卡因，她回首童年時慨嘆，

我從非常可愛的孩子，變成了憤怒和好鬥的人。我不想待在課室裡，我只想亢奮。

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其後她多次出入少年拘留所，早於19歲便成為人母，先後誕下3名子女，但她依然沉淪毒海，2012年更染上海洛英毒癮。

當我進入廚房時，孩子都會抓緊我的腳踝不放，因為我就在那裡吸毒。

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3子女被帶走 終痛定思痛

Virginia為了吸毒傾家盪產，帶著3子女流離失所，後來她被告多條罪名成立，再次被送入監獄，3子女則被社福機構帶走。

在囚期間，她終於痛定思痛去戒毒，拒絕再過昔日一蹋糊塗的生活。出獄後她重返校園，並於今年5月取得華盛頓大學政治學學位，穿上畢業袍、頭戴四方帽的她，看起來脫胎換骨、一臉自信。現分別29歲、28歲和15歲的孩子都有前來見證媽媽畢業，心情也激動萬分。Virginia說︰

畢業禮一開始我就哭了，我讓自己失望了這麼久。我一直以為，像我這樣來自破碎家庭的人是不會得到好東西，原來我們可以的。

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戒毒後活出健康人生

除了讀書之外，Virginia戒毒後對不少事物充滿熱情，好像她愛上了遠足，並於2019年攀越9,000英尺的冰川，到達華盛頓雷尼爾山的山頂。她又愛上了每日冥想，並以健康素食為主。她現希望有朝一日能學以致用，重建監獄系統，變成一個復康環境。

我從6歲開始使用（毒品），在此之前我不知道我是誰，今天，我愛上了這個自己，是一直在我心裡的那個人。

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責任編輯︰王明芳