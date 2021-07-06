【IB狀元】蔡繼有誕6名IB狀元歷年最多　男狀元因爸爸患癌感悟入港大讀醫

▲ 蔡繼有誕6名IB狀元5人留港升學，男狀元因爸爸患癌感悟入港大讀醫。

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，本港誕下130名IB狀元，比去年同期公布23人、急增近5倍，亦屬歷年最多。其中私立學校保良局蔡繼有學校出產6位滿分狀元，12名44分榜眼、12名43分探花，共56位學生考獲40分以上的成績。

▲ 蔡繼有學校共有6位狀元、12位榜眼、12位探花。（程志遠攝）

保良局蔡繼有學校6位狀元分別為5女1男，其中5人將留港升讀大學，另有1人將會英國修讀獸醫。校長劉筱玲博士表示，今年出產6位狀元，成績屬歷年最好成績。她又指出，今屆學生面對獨一無二的挑戰，長時間未能回校上課讓學生未能獲得全面的照顧及學習，但學生們會變得更加靈活變通。她寄語來年學生，

不能存有僥倖之心，做事做人必須要謙虛、腳踏實地。

▲ 校長劉筱玲博士表示，蔡繼有學校今年出產6位狀元，成績屬歷年最好成績。（程志遠攝）

爸爸患癌感悟留港讀醫

李梓沛是今年校內唯一一位男狀元，成績一直優異的他來年將會到香港大學修讀醫科，長達兩年的新冠疫情激發梓沛對於科研的興趣，希望幫助減輕香港醫療系統的壓力，「很多時候醫生走在最前線，幫助全球醫療系統，讓我想成為醫療團隊的一份子。」醫科中，梓沛對癌症最有興趣，立志從醫原來與爸爸有關，

爸爸在去年年尾發現患有大腸癌，讓我想了解更加癌症方面的知識。

作為家人，梓沛深感在醫療程序上未能有任何幫助，但盼望在護理上、作為照顧者上學習如何紓緩爸爸的痛楚。

▲ 男狀元李梓沛因爸爸患癌感悟讀醫。（程志遠攝）

望讀牙醫幫助有需要基層

女狀元鄧海嘉（Karly），學校原本預計成績只有43分，直言對考獲滿分45分感到喜出望外。Karly已獲得香港大學的牙醫科及英國倫敦大學學院（UCL）的藥劑科有條件取錄，惟目前仍未決定未來修讀學科。性格樂觀的她一心希望將來從事健康保健相關的工作，

想用自己的興趣幫助有需要的人。

為完成IB的「創意、行動與服務」（Creativity, Activity, Service，簡稱CAS），Karly曾到舊區土瓜灣一間中心幫助基層小學生補習，透過超過3個月的接觸，她除了感受到貧困家庭需要支援，更令慢熱的她漸漸變得主動。「我記得我第一次他們較被動，不太說話，我嘗試用遊戲引導他們，後來學生們變得開朗，願意溝通，他們開心，我也開心。」

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另一位女狀元陳子恩（Jasmine）計劃留港讀醫，目前已獲得香港大學及香港中文大學的醫科有條件取錄。以往，Jasmine曾參加一個暑期活動，在不同醫學院教授的介紹下、探討不同的醫科課題大大增加她對醫科的興趣，「平時上堂可能會覺得辛苦，但那短短堂課我卻感到非常有趣。」

另外，同樣因為CAS，Jasmine曾參加一個熱線服務，由於疫情，許多貧困的家庭有經濟或心理上的壓力，她透過致電基層家庭的媽媽，聆聽她們的聲音及想法。同時，也讓她清楚自己未來較適合一份與人溝通的工作，「既然我喜愛生物化學，我又想與人溝通，漸漸對醫科產生更多興趣。」

望以科技改善環境 維持大自然的可持續性

五年級才從北京來港讀書的麥天諾（Telia）同樣是學校預計考獲45分的女狀元，將會在香港科技大學修讀科技及管理學雙學位課程，選修電腦科學及經濟。初來到港，廣東話、全新的同學們是最大的挑戰，不過天資聰穎的她克服一切困難。

興趣多多的Telia不單熱愛寫作、數學、地理，更對大自然的環境有另一番見解，「現時很多事物都融合科技技術，我希望專研電腦科學知識，利用科學改變環境。」曾於海洋公園參加海龜保育計劃比賽，設計幫助受傷的海龜重返海洋生活、適應環境的產品，從中令Telia發現人類活動對於海洋有重大的負面影響，

那刻我希望我將來能夠用科技幫助海龜，幫助海洋環境的可持續性。

英國讀獸醫望平衡人與動物的關係

喜愛小動物的潘思齊是唯一一位將會到英國升讀大學的女狀元，她將會修讀獸醫。多年來一直關注動物權益，她希望成為一個野生動物獸醫，幫助保育動物園內的動物，

曾與不同動物有接觸，我認為動物與人的關係應該平衡，很多人不會認為動物有想法，甚至看低動物，但人與動物的關係可以更多，我想出一分力，讓動物得到人類的關注。

宋穎昕（Melissa）是6位狀元中唯一一位文科生，來年或會於香港大學修讀英國語文及文學。

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狀元：找出自己的溫習方式

說到讀書心得，狀元們有獨特的溫習方法，其中Telia表示不需做太多歷屆試題，

有時候我也會覺得我無做會不會不夠勤力，但我發現做經濟科、人類學的試題作用不大，不清楚自己不了解甚麼，做試題也無補於事。

她提議，應了解自己對每科的掌握再調整溫習風格。

而Karly猶記得在今年三月的模擬考試，化學考試只考獲剛合格的成績，90分滿分的試卷，她僅獲得45分，隨即感到大事不妙，便在考試前2個月的時間奮起直追。她表示，先逐個逐個課題溫習，記熟每個課題的概念，再跟年份完成歷屆試題。另外，Karly留意到YouTube平台有不少YouTuber的教授溫習技巧，她便上網了解不同的快速記憶方法，「一定要對每個課題有了解、認識，才能將知識運用。」

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記者：梁節儀