【消費券獎賞】新地送現金券增至1,700萬元　旗下商場消費每日最高享百元回贈

▲ 新地送現金券增至1,700萬元，旗下商場消費每日最高享百元回贈。（資料圖片）

政府5000元消費券計劃日前正式開始登記，新鴻基地產發展有限公司今（6日）公布就「消費券加碼賞」再加推優惠，派發的現金券價值增加300萬元至總值超過1,700萬元，市民於旗下22個商場使用電子消費券累計指定金額，即可換領相應金額的指定商場或商戶贈券，使用WeChat Pay HK和八達通用戶須消費的金額較低；而透過WeChat Pay HK使用消費券則享最高回贈每日達110元。

「消費券加碼賞」現金獎賞活動於新地旗下22個商場舉行，包括觀塘apm、葵芳新都會廣場、旺角MOKO新世紀廣場等，活動期由8月1日至12月31日止，以配合分期發放的電子消費券。獎賞適用於4個接受「電子消費券計劃」登記的儲值支付工具。

市民在商場使用電子消費券累積滿500元，最多兩張有效單據，可獲贈20元指定商場或商戶贈券；滿1,000元，最多三張有效單據，則可獲贈50元指定贈券。與此同時，The Point by SHKP 會員使用電子消費券，除了可賺取1元等於1分的基本積分外，每個月更可額外賺取500分，全期最多可獲贈額外2,500積分。

另外，參與「消費券加碼賞」的市民若透過WeChat Pay HK使用消費券，可以較低門檻換領贈券，只需消費滿300元便可換領20元、800元即可換領50元指定商場或商戶贈券。

新地商場亦推出了「新地商場專屬登記HK$40現金獎賞」，由即日起至8月14日，市民透過商場內的指定鏈結，登記以WeChat Pay HK作為領取「消費券計劃」的儲值支付工具，可於政府核實申請後獲得40元WeChat Pay HK電子現金券，於22家新地商場內接受WeChat Pay HK的商戶中使用。

新地亦聯手八達通推出餐飲購物獎賞，市民於22家新地商場的指定餐飲食肆及餐飲零售商戶，以八達通卡消費滿600元，最多3張有效單據，即可獲贈30元新地商場電子贈券。 總括而言，市民以消費券在新地商場購物消閒及飲食，日日可攞足最多100元，更有多個個別商場推出的額外獎賞。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜