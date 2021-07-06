【7.1遊行】涉煽惑參與去年7.1集會　梁國雄等4人擬認罪

▲ 被告曾健成。林欣樂攝

前立法會議員梁國雄、朱凱迪、胡志偉及民陣召集人陳皓桓等共8人，涉於去年在警方反對下呼籲他人參與7.1遊行，以及涉組織及參與該遊行被捕，分別被控煽惑他人明知而參與、組織以及參與未經批准集結等3罪。案件今（6日）於區域法院再訊，其中4名被告陳皓桓、胡志偉、朱凱廸及梁國雄擬認罪，其正式認罪答辯定於10月7日進行，陳皓桓透露屆時會親自求情，其餘被告需時與控方協商，押後至8月再訊。

▲ 被告陳榮泰。林欣樂攝

8名被告為陳皓桓（24歲；民陣召集人）、曾健成（64歲；東區區議員）、徐子見（53歲；前東區區議員）、胡志偉（58歲；無業）、陳榮泰（56歲；東區區議員）、朱凱迪（43歲；無業）、梁國雄（64歲；自僱人士）及鄧世禮（58歲；社會民主連線成員）。

案件今再訊，陳皓桓擬承認3罪，朱凱廸及梁國雄擬認組織以及參與未經批准集結兩罪，而胡志偉則擬承認首兩項控罪，餘下一罪則將存檔法庭。陳皓桓另透露已解僱其代表律師，屆時將自行求情。其餘4人則押後至8月17日再訊，期間會與控方協商。

▲ 被告鄧世禮。林欣樂攝

首5名被告被控1項煽惑他人明知而參與未經批准集結，控罪指他們於2020年6月30日，在中環終審法院外，非法煽惑其他身分不詳的人，在無合法權限或合理辯解下明知而參與一個違法進行的公眾遊行，而該遊行是屬未經批准集結。

而陳皓桓、徐子見、胡志偉、朱凱迪、梁國雄及鄧世禮，另被控1項舉行或組織一個未經批准集結，以及1項明知而參與未經批准集結罪。控罪指6人於2020年7月1日，在灣仔軒尼詩道及杜老誌道一帶，連同其他身分不詳的人，在無合法權限或合理辯解下，分別舉行或組織，以及明知而參與一個違法進行的公眾遊行，而該遊行是屬未經批准集結。

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記者：林欣樂