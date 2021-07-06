【文化傳承】明道小學設「集古村」傳承文化　穿越古代中國體驗民間手工藝

▲ 學生都穿上民族服飾，與校長陳群好暢遊校內集古村市集，認識中國傳統文化。

港澳信義會明道小學日前在試後活動期間舉行「中國傳統文化日」，與推廣文化傳承的團體合作，舉辦「校園集古村」活動。學校透過同學喜歡的劇場方式以及集古村市集，引起學生對中國傳統文化的興趣。

校園變身集古村市集

活動當日明道校園搖身一變為集古村市集，讓同學有穿越古代中國的感覺。市集內設有不同的攤位，包括香包、書法、糖畫、投壺遊戲、中國繩結及涼果檔等，同學更可以使用古錢體驗工作坊、傳統小食和古代遊戲，讓他們透過互動深入了解中國文化。

除此之外，團體更安排了「開心小劇場」，透過兩個主角豬八戒和小蝶的互動，利用劇場方式介紹各種民間手工藝的歷史。在禮堂則舉行「非物質文化遺產講座及面譜工作坊」，表演四川變臉，讓學生了解到這項非物質文化遺產面臨的困境和如何保育。同學更可與老師們一起設計面譜，學習以不同的圖案來表達角色的性格及情緒變化。

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體驗式學習加深學生記憶

學校深信體驗式學習能讓學生從活動中了解獨特文化、特色，誘發對文化的學習動機和好奇心。港澳信義會明道小學校長陳群好表示，透過組織中國傳統文化互動活動，配合真實學習情境，讓學生加深對中華文化，如傳統節日、習俗、禮儀的認識，了解國家的文化傳統。學校亦希望透過是次多元化活動，促進文化傳承，培養同學語文學習的興趣、良好的學習態度和習慣。

「校園集古村」活動創辦人戴惠敏表示，這次是有史以來最大型的活動，讓明道小學全校七百多個學生體驗一個開心愉快的文化旅程。她指今年學期結束前，校園集古村還會到十所學校舉行活動，期待和更多的同學一起體驗和學習中國文化。

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責任編輯︰王明芳