【IB狀元】耀中國際學校孖仔成狀元探花　一門雙傑兄赴美UCLA弟留港讀醫

▲ 耀中國際學校孖仔李昆泰（Philip）與李昆彥（Johnson）分別成為IB狀元和探花。

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，本港誕下130名考獲45分滿分的IB狀元，當中耀中國際學校（中學）李昆泰是其中一位，孖生弟弟李昆彥亦考獲43分成IB探花。雖然兩兄弟修讀學科不太一樣，但彼此共同奮鬥，有清晰的目標，在IB放榜日皆有好收成，一門雙傑！

18歲孖仔李昆泰（Philip）與李昆彥（Johnson）就讀耀中國際學校，昨晚同樣心情緊張無法入睡，2兄弟在校內成績一直出眾，整體學術成績優異，皆獲得校內獎學金，部分學費獲豁免。主要選修文商的大孖Philip成為今屆IB狀元，他很開心，亦替獲取43分佳績的細孖Johnson感高興，準備一家人吃牛扒慶祝。

▲ 孖生兄弟李昆泰（左）與李昆彥（右）分別是今屆IB狀元及探花。（林綺虹攝）

兄赴美UCLA讀經濟學

孖生兄弟外表及興趣不太相像，2人修讀的學科不一，IB狀元Philip主要選修文商，在放榜日前已獲加州大學洛杉磯分校（University of California, Los Angeles，簡稱UCLA）取錄通知，將赴美修讀經濟學。

老師曾提及如何將來選讀學科，可選喜歡或讀得好的科目，因為鍾意就會讀得好，如果你讀得好遲早都會鍾意，我依從了此。

▲ 兩兄弟由小學開始讀耀中國際學校。（圖片︰受訪者提供）

Philip有感修讀經濟有很闊的出路，現時未有細想將來從事哪行業，或會當律師也說不定。而赴海外升學亦是他的夢想，可了解不同的文化，自我成長及大開眼界。

弟弟立志成為兒科醫生

弟弟Johnson成為IB探花，他跟哥哥的志向不同，主要修讀理科的他，在未放榜前分別獲得香港大學及香港中文大學醫學院的有條件取錄通知，成績公布後均符合2所大學的入學資格。他很早已立志成為兒科醫生，並有明確的目標留港讀醫，現階段未確實會選港大或中大，希望可了解多些及待參觀校園再作決定。

我自己想讀醫，醫科有很多面試，學校會安排一些模擬面試，幫我好好準備如何答問題。例如校內的升學顧問曾問我想選甚麼專科，大學面試時真的有問，自己可以很快回答想選兒科，我喜歡跟小朋友溝通，希望幫到小朋友健康成長，這亦是我努力讀書的動力。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

雖然疫情下從事醫護很艱難，但無阻Johnson朝理想進發，有感有能力更要走在前。他不仿傚哥哥海外升學，而是留港，直言在香港長大，想在港從醫幫助香港人。

5大貼士獲取好成績

一門雙傑，李氏兄弟感謝父母沒有給他們太大壓力，沒有補習，很放手由他們學習。2人分享一些獲取好成績的心得︰

1. 遇不明白主動問老師︰Philip提及很多尖子都重視時間管理，他認為主動向老師提問更為重要。疫情留家時，他曾擔心數學，因遇上難題不能即時問老師，他改以email發問，不想被問題阻礙學習進度。

2. 從生活上學習︰Philip鼓勵從日常生活主動學習，遇不明白就找出答案，並多看新聞及書籍，可從閱讀英文書學好英文，讀中文書亦然。Johnson每晚亦會花1小時看書。

3. 少打機上網︰兩兄弟閒時打機減壓，Philip昔日曾沉迷打機，但自言長大了有感打機浪費時間，他現已沒有打機。而兩兄弟亦沒有玩IG，有感會浪費時間在網絡上。

4. 訂立目標增動力︰Johnson很早想從醫，而他心知從醫需要好成績，以此化為努力讀書的動力。

5. 互相鼓勵鞭策︰兩兄弟沒有刻意互相比較，彼此是良性競爭，會分享筆記，有時見對方很早溫習，就會自覺也要把握時間讀書，一起奮鬥。

▲ 耀中國際學校（中學）有一名考生於2021年的IB文憑考試中考獲45分滿分，另有六位及七位學生分別考得44和43分。（林綺虹攝）

同場加映︰男拔競爭激烈壓力大曾「唔識笑」 男生惡補英文申請獎學金讀醫

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

記者：顏紫燕