【體育尖子】日練3小時多次學界奪冠　將循網球精英打入男女拔盼為港爭光

▲ 馮存希和施曉彤憑網球佳績，考入男女拔。

升中派位結果昨日（6日）揭盅，將軍澳循道衛理小學今年派位結果理想，獲派首三志願比率為98%，88%獲派第一志願。有部分學生亦考入直資中學，當中不乏傳統名校，其中小六生施曉彤及馮存希均是體育精英，更靠網球分別打入拔萃女書院和拔萃男書院。

存希自K3開始打網球，他表示，最初是就讀小學的哥哥參加網球興趣班，他就跟著一起打波，漸漸愛上這項運動，小一開始就參加各項賽事，初小三年均在香港網球總會（下稱網總）校際賽取得亞軍，升上高小後更多次勇奪冠軍。其後他亦到台灣、內地等地參加國際賽，亦多次位列三甲，多年來奪得20多個獎項。

至於曉彤，就是在小二開始參加學校的網球班，她坦言，最初因為身體較弱，經常生病，想多做運動鍛鍊身體。不過，接觸網球後卻漸漸愛上它，小三起開始參賽，成績標青，小四時奪得網總校際網球賽冠軍，小五、六亦在不同賽事獲獎。根據網總的資料，曉彤在U12青少年女子單打躋身全港第3名，而存希亦是U12青少年男子單打的全港第7名。

▲ 校長林德育（中）認為，學生展現了將循「既玩得又讀得」的特色。（學校提供）

日練3小時

能有如此佳績，當然要下一番苦功。曉彤表示，她每周需要練習5日，每日約2至3小時，即一周共練12至15小時。存希也指，自己每周要練習8至12小時，包括到網總練習及私人培訓，他以往亦有相約校隊成員練波。

雖然兩人都花大量時間打網球，但他們都沒有荒廢學業，上課會特別專心，盡量吸收知識，每次練波前，他們都會先完成功課，若有測驗考試，練波後亦會回家再溫習。曉彤有參加英文及數學補習班，成績一直在全級10至20名，存希的成績也維持在中上游。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

獲男拔邀請面試

存希和曉彤在網球賽事的傑出表現，獲得名校青睞，存希在去年10月收到拔萃男書院邀請參與試波和面試，他認為男拔在運動項目投放的資源多，而且有不少精英運動員，對他將來發展有幫助，因此決定一試。面試當日有8名考生一起試波，但不是勝出者就獲取錄，老師和教練主要觀察學生的基本功。而面試則是考學術內容，以中英文閱讀文章及回答老師提問，最終存希在去年12月收到取錄通知。

至於曉彤則是按正常程序報考女拔，施太表示，最初沒有計劃送女兒入傳統名校，但有家長朋友見到曉彤學業成績不錯，而且在網球有出色表現，提議她們考慮報考，施太資料搜集後，亦有感傳統名校的資源豐富，運動校隊亦具名氣，於是以女兒的體育成就報考拔萃女書院、德望中學及協恩中學。

▲ 曉彤多次參加校際賽事。（受訪者提供）

女拔和協恩較早面試，曉彤表示，女拔面試分兩部分，第一輪面試是考學術內容，了解學生中、英、數的水平，第二輪則與校長面試，以閒聊形式問及如何分配時間、為何選報該校等。女拔和協恩均向曉彤發出取錄通知，最終曉彤決定入讀女拔。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

感激父母支持

子女背後，父母的支持都非常重要。曉彤感激媽媽經常陪伴練習，也陪她參與每場比賽，成為她的精神支柱。存希媽媽馮太表示，見到存希有運動天分，打波時非常集中，比賽也不怯場，因此特別用心栽培他，除了陪他參加比賽和練習，也教導他應對壓力。

比賽打輸時會有情緒起伏，都要懂得如何面對，我會跟他一起看國際網球賽事，除了分析技術，亦會看到球星如何處理緊張情緒，從中學習。

為了預備入讀男拔，一向沒有補習的存希，現時有上英文數學班，暑假亦會私人補習，提升英語水平，盼望開學後能盡快跟上學業進度。網球方面，他希望能多打比賽，提升全港排名，之後可以代表香港出賽。

同場加映：男拔競爭激烈壓力大曾「唔識笑」 男生惡補英文申請獎學金讀醫

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

記者：林愛娜