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【食物安全】英國Whitstable Oyster Company生蠔疑受到諾如病毒污染　食安中心籲暫停進口

社會 18:29 2021/07/06

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食物環境衞生署食物安全中心今日（6日）指示業界暫停進口英國Whitstable Oyster Company出產的生蠔。圖為示意圖。（資料圖片）

食安中心今日（6日）指示業界暫停進口英國Whitstable Oyster Company出產的生蠔。業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

中心發言人表示，中心接獲衞生署衞生防護中心通報數宗食物中毒個案，涉及個案人士曾分別於沙田及銅鑼灣各一間食肆進食生蠔。中心已派員到涉事食肆調查，發現該兩間食肆均曾出售由同一本地供應商提供產自英國Whitstable Oyster Company的生蠔。另一方面，中心亦接獲英國食物標準局的通報，指英國Whitstable Oyster Company供應的生蠔懷疑受到諾如病毒污染。為審慎起見，中心即時指示業界暫停進口及在港出售英國Whitstable Oyster Company出產的生蠔。

中心亦已要求有關供應商及食肆即時停止供應及出售涉事生蠔，並正追查有關產品的分銷情況，業界亦應停止使用或出售有關產品。

發言人指出，由於蠔隻以過濾大量海水的方式進食，如果養蠔或採蠔的水域水質帶有病原體（例如諾如病毒）、化學污染物或天然毒素，這些物質便會在蠔的體內積聚。無論蠔是在哪個季節或水域捕撈，吃蠔（尤其是生蠔或未徹底煮熟的蠔）本質上存在食物安全風險。孕婦、幼童、長者、免疫力弱人士及肝病患者等容易受感染的人士，應避免進食生蠔。

中心會通知英國當局，亦會知會本地業界，並會繼續跟進事件及採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。調查仍然繼續。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：曾卓鋒

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