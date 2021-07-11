【翻版栢芝】歌星夢碎靠瑜伽走出情緒低谷　台灣瑜伽界第一美女獲封翻版張栢芝

▲ 台灣瑜伽界第一美女夏米雅，外貌神似張栢芝。

瑜伽能紓壓、幫助釋放負面情緒，台灣31歲瑜珈老師夏米雅（Miya）自少就希望成為一名歌手，但唱片反應卻未如理想，整整一年沒有收入，深陷情緒低谷。幸在朋友鼓勵下，夏米雅接觸了瑜伽，慢慢由興趣轉化至職業，在人生路上轉換了另一個方向。

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自少懷抱歌手夢的夏米雅，在2014年獲唱片公司力棒，邀請多位著名音樂製作人打造專輯，但反應卻不如理想，完全沒有邀請表演、拍攝廣告的機會，足足一年來只能靠家人養，令她大受打撃，整天在家中暴飲暴食、不分晝夜追劇，拒絕外出，完全不想見任何人。

低潮期時，夏米雅曾給過自己很大的壓力，讓自己喘不過氣來，身體及情緒狀況非常不好，很負面。後來有朋友為了鼓勵她，帶她認識了「瑜珈」，才令她重新找回快樂的自己，而學瑜伽亦成為她當時出門的唯一動力！

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後來夏米雅更將這項業餘興趣，慢慢轉變成為自己的職業，陸續考取不同瑜伽導師牌照，現時收入穩定外，更有出書、拍片、上電視節目分享瑜伽健身心得，未來更計劃再推出新專輯。

夏米雅的甜美外型酷似張栢芝，亦曾被台灣知名藝人吳宗憲盛讚是「瑜伽界第一美女」，身為瑜伽導師的她身形窈窕，僅得20吋腰。

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責任編輯：羅嘉欣