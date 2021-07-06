【涉洗黑錢】兩家五口涉洗黑錢18億罪成　4人判監逾2年至7年

▲ 高級督察沈灝旻(中)對判刑表示歡迎。陳卓欣攝

2男3女涉於於2010年約兩年間洗黑錢，涉及款項折約18億港元，5人經審訊後被裁定串謀洗黑錢及洗黑錢共13項罪名，當中4人今(6日)於高等法院被判監禁兩年1個月15天至7年。法官判刑時指，洗黑錢約8.8億的首被告吳麗沙借出户口，以收取每月 1萬元酬勞，純為幫補家計，慨嘆她被人利用最終身陷囹圄，實屬不幸。

5名被告包括吳麗沙（31歲）及陳麗霜（59歲），為母女關係；肖娜容（42歲）及肖友泉（30歲）為姊弟關係，以及王良海（41歲），王為肖娜容丈夫。王良海今因病缺席聆訊，其判刑押後至本月13日處理。

法官陳慶偉今判刑時指，首被告吳麗沙為家庭主婦，她於2011年到2012年不只借出自己開納的户口，又親自到銀行處理轉帳款項，共約8.8億港元。法官相信她是為每月收取1萬元酬勞，純粹幫補家計而被利用，慨嘆她被人利用最終身陷囹圄，實屬不幸。

法官指吳明顯協助其他人營運地下錢莊，考慮到過程不複雜，她並非主腦，沒有證據顯示她知悉款項為可供訴罪行性質，但涉跨境原素，判監共7年。

次被告陳麗霜為吳的母親，她2006年來港，於酒樓任職，兩個月期間洗黑錢金額達1.2億，以4年3個月為量刑起點，惟法官認為陳只有小學程度，很大機會因信任女兒而犯案，故決定扣減一半刑期至兩年1個月15天。

另外，肖娜容及肖友泉分別在約兩年間，洗黑錢達3億及6億，兩人均被判監6.5年。

東九龍總區重案組3B隊主管高級督察沈灝旻對判刑表示歡迎，認為對犯罪者有一定的阻嚇作用。沈又指，洗黑錢罪罪成最高可被判入獄14年及罰款500萬元。

沈續稱，近日有罪犯巧立名目藉詞用於投資或求職，而要求市民交出户口，他提醒巿民若被要求開户口，必須問清楚其目的及資金來源。

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記者：陳卓欣

