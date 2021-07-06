梁美芬擔正拍微電影　穿越未來大談機械人監管及權益

▲ 梁美芬自言NG不算多。

經民聯立法會議員梁美芬再有新搞作，今次不是唱歌問「點解要攬炒」，而是玩「穿越」，不是回到過去，而是去到2036年，更遇到了一個和自己一模一樣的機械人！

在微電影中，穿越到2036年後的梁美芬，仍是一位立法會議員，她收到「未來的自己」邀請，去了解機械人私隱安全問題，又探討機械人應否享有勞工假期、可否擁有香港人永久居民身份等，十分有前瞻性。

▲ 梁美芬擔正拍微電影，大玩穿越。（微電影截圖）

第一次擔任女主角，梁美芬話自己「NG不算多」，還自己「加戲」，譬如微電影中提到的《基本法》24條，就是她建議加入的。值得一提的是，微電影導演是一位剛剛大學畢業的印度裔男生，他幾年前曾跟梁美芬實習，今次拍攝，由他和一班印度裔同學和朋友負責，電腦特效全是邊學邊做。演員方面，梁找來尼泊爾裔社區領袖和兩位從事地區工作的年輕人出演，眾人均是零片酬出演。

至於為何要拍這部微電影，梁美芬就話，覺得現時社會氣氛太沉重，希望透過輕鬆的手法，為公眾提供新視野，帶出新潮流。同時，希望可以提供機會給年輕人，讓他們實現夢想。

梁續說，歐盟在2019年已制訂了人工智能道德指引，香港落後的話，不進則退，而未來如想扮演好粵港澳大灣區中創新科技中心的角色，必須要在政策上拆牆鬆綁，推動創科產業發展，另一方面也要有完善的法例監管。

▲ 梁美芬花近5位數購買的機械人。

為了更加了解相關議題，梁美芬斥資近5位數，花逾9個月請團隊幫她尋找一個多功能機械人「Mini」，今次Mini亦有在微電影中出現，不過「戲份」較少。

除了微電影，梁美芬還拍攝了一連4集清談節目《議論芬芬》，和大家一起探討太空法、資源爭奪等問題。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS