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【IB放榜】男拔狀元刪社交平台增專注力　有狀元則建議平衡溫書娛樂時間

社會 19:22 2021/07/06

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拔萃男書院今年有多達17名學生在國際文憑大學預科課程（IBDP）取得滿分45分，成為IB狀元。（梁偉榮攝）

拔萃男書院今年有多達17名學生在國際文憑大學預科課程（IBDP）取得滿分45分，成為IB狀元。雖然IB課程的設計與中學文憑試（DSE）不同，但能在課程取得滿分的學生同樣是尖子，面對疫情斷斷續續地影響學校課堂，究竟他們是如何準備考試的呢？

狀元黃淮耀坦言，自己與大部分學生一樣專注力好差，「上堂會飛去第二度，自己諗自己嘢」，加上網課模式，注意力更加差。不過，他指專注力不足是有改善的方法：他溫習時會戴上手錶，開啟計時功能，計實自己一日的溫習時間，而自3月起他每日都會溫習8小時，希望用最快、最醒的方法溫書，不會浪費時間。

此外，他更想著要專注於自己未來的發展，故決心刪除ig、fb等社交平台，「可能唔係最理想嘅解決方法，但我希望唔好掛住其他嘢，專注喺自己到。」

另一名男拔狀元朱健晞就指，好多人覺得疫情下以Zoom上課，會拖慢學習進度，但他認為，雖然疫情令他們投放於音樂、體育的活動時間減少，能夠讀書時間卻因此增加，他的成績也在疫情期間比以前進步了許多。他說：「疫情是否一定令進度差？好睇你點樣運用多出來的時間。」而在溫習以外，他也會上網瀏覽不同的新聞網站和討論區，幫助訓練自己的獨立、多角度思考能力。

有意升讀港大法律系的狀元李學儒指，自己會放適當時間於溫書和娛樂，取得平衡，例如做1至2小時課業後，便會看30至40分鐘劇集放鬆自己，再重複這個循環。

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記者：徐紹軒

 

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