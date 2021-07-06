【天氣不穩】天文台指1號風球今晚維持　明日續現驟雨狂風雷暴

▲ 本港較早前受兩股熱帶氣旋夾擊，天文台今晨4時15分發出1號戒備信號。(曾耀輝攝)

本港較早前受兩股熱帶氣旋夾擊，天文台今晨4時15分發出1號戒備信號，不過，至今日下午位於台灣海峽附近的熱帶低氣壓則逐漸減弱為低壓區，即本港現時僅餘下南海中部的熱帶低氣壓，預計向海南島一帶移動，天文台按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓與本港保持超過500公里範圍，除非明顯增強，否則1號風球會於今日餘下時間維持。

天文台署理高級科學主任江偉表示，今日下午5時，該熱帶低氣壓集結於本港西南偏南720公里集結，正向海南島一帶移動，料今晚會與香港保持超過500公里距離，至明日會橫過海南島，進入北部灣，與該熱帶低氣壓相關的雨帶會在今日餘下時間及明日影響廣東沿岸，今明兩日會出現驟雨、雷暴及狂風；天文台預測一號戒備信號會在今晚維持，除非風力明顯增強，否則午夜前本港風勢普遍增強的機會較低。

他又提到，今次出現的「雙旋共舞」，天文台同時為「雙風」發出一號戒備信號，形容情況「不常見」，本港上一次發生已是1979年。

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責任編輯：洪芷晴