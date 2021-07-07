【因材施教】兒子考試肥佬升中派入首志願　林子博拒催谷︰天生我材必有用

「成績不代表將來成就」，林子博一語道出其教育觀，坦言一對子女不是讀書材料，與亡妻早已發掘子女其他才能，再鼓勵學習相應知識。16歲大女林詠渝自4歲起渴望做演員，反而啟發她學好中英文，以裝備自己將來入行，甚至衝出國際。

剛正式「入五」的林子博與亡妻董燕君（Shirley）育有一對子女詠渝和卓楠，轉眼已分別16歲和11歲，同於灣仔區名校軒尼詩道官立小學（下稱軒官）畢業。Shirley生前已為子女鋪好教育路，看中灣仔區好學校多、生育率低，多年前決定從將軍澳搬入，順利將子女送入軒官。

▲ 子博沒有迫子女做家務，會公平玩card game，輸了就去做。（湯炳強攝）

該校有數間聯繫中學，包括皇仁書院、庇理羅士女子中學、金文泰中學、鄧肇堅維多利亞官立中學及何東中學，有較多學位分配給軒官學生。最終詠渝都能受惠，現讀何東中學升中五。

首志願入讀鄧鏡波書院

卓楠則是應屆小六畢業生，剛於中一放榜成功派到第一志願香港鄧鏡波書院，讓子博鬆一口氣，他表示前一晚擔心到睡不著，腦海不斷想著叩門事宜，連詠渝也向學校請假，準備好幫弟弟叩門。

囝囝好開心，但我好睏倦，整晚都想著要帶齊叩門所需文件，今早回校收到好消息，我可以放心開工了。

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陸永C君母校 師生關係好

很多家長都追求入讀Band 1英中，子博了解子女的學業程度，故以保守策略選校。位於灣仔區的香港鄧鏡波書院是「農夫」陸永和C君的母校，子博一次與「農夫」到校工作時，見到他們與老師有講有笑關係極好，留下了深刻印象，故相信兒子都會讀得開心。

子博坦言兩姊弟的讀書成績未如理想，卓楠更是「科科肥」，只有電腦科取得A級，「其實全班都攞A……但我操行都有B+！」

快將面對DSE文憑試的詠渝，笑言自己的成績比弟弟好，中英文和體育科合格，「主科合格好難的！」子博聞言感到無奈︰「僅2科合格她好似光宗耀祖般，我應要感恩嗎？」

▲ 卓楠是應屆小六畢業生，升中派位順利入到首志願。（林子博facebook圖片）

不催谷不補習 寧發掘才能

子博深知子女不是讀書材料，卻沒有催谷他們補習，寧願花時間發掘其他才能，將來可以走不同道路。子博僅要求他們要對得起自己，盡學生本份做功課和溫習。

他們有溫習我都算了，至少會合格不會差到那裏，他們不合格只因為未盡力。我和太太從不要求子女讀書好叻，有基本知識，足夠他們追求理想便可。

▲ 子博與子女堅持每星期最少有一日family day。（湯炳強攝）

大女曾當童星 立志做演員

詠渝自4歲起便找到理想，每年「我的志願」都寫想做演員，難得小朋友有如此堅定的目標。子博相當開放，讓女兒5歲加入TVB當童星，代表作是劇集《我的如意狼君》中飾演周勵淇（前名周麗淇）的童年，並曾參演《天梯》、《幸福摩天輪》、《師父·明白了》及《東坡家事》等。

演戲可以做一些現實做不到的事，好似拍古裝劇，現實中不能做古人，很多東西可以從演戲中體驗。

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詠渝表明將來想入行，現正積極裝備自己，並在家燕媽媽藝術中心學演戲、唱歌、跳舞，近年更到Sunny Wong舞蹈學校習舞，之前跳Jazz Funk，現擅長跳Hip Hop。她透露全因小六愛追星而愛上跳舞。

小六時好喜歡周子瑜（韓國女團TWICE成員），覺得她人靚跳舞又叻，所以我想試一試出去學跳舞，發覺愈來愈好玩，後來轉跳Hip Hop覺得更好玩，好男仔、好自由。

▲ 詠渝因追星而啟發她學跳舞，子博見女兒有潛質，全力支持她學習。（湯炳強攝）

鼓勵學好語文裝備自己

不過她有感入韓國女團太難，「那邊的人12、13歲就入行，我老了……」她現在只視跳舞為興趣及減壓方式，最喜歡還是演戲，但子博隨即大爆她選擇演戲的真正原因，「她說跳舞生涯不長，將來最多做排舞老師，她對這一行真的很有憧憬，她還說香港市場太細！」

看到女兒那團火燒得熾熱，子博順水推舟鼓勵女兒學好兩文三語，如果想跳出香港，更加要學好英文，成功推動詠渝的中英文成績大躍進，連韓文、日文都有志學習，子博說︰

不少荷里活電影都需要華人面孔，面試時都要識講英文；你英文差，去歐洲拍攝旅遊節目也不關你事。

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孝順細仔盼減輕爸爸養家負擔

子博希望繼詠渝之後，也能為卓楠發掘到專長，暫時只看到他電腦、打機比較好，連卓楠自己也感尷尬︰「我一項專長都沒有……」詠渝笑稱卓楠為人搞笑，綜藝感頗強，可考慮入行做諧星，但爸爸馬上落閘，要求兒子先專心讀書。

做諧星都要有基本學歷，還要培養好品格，一個人的品格會影響運氣和前途，還要捱得苦，總不會餓死的。

▲ 詠渝和卓楠大讚子博是絕世好爸爸，每逢大時大節都會送禮物。（湯炳強攝）

年僅11歲的卓楠，其實非常有責任感，他多次在訪問中強調想減輕爸爸的負擔，做甚麼工作也不要緊，「我想賺錢養屋企，我幾辛苦都得！」他還承諾會支付一半人工給爸爸做家用，十分孝順，令子博倍感安慰。

他在很多人心目中不是叻仔，但他好乖、好孝順、好捱得，又有愛心。我覺得天生我材必有用，只要找到孩子的專長加以發展，他們將來在社會上就能獨當一面，家長不必太擔心。

【林子博一家專訪 上集】

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記者︰林綺玲

場地︰Coffeeflow@饒宗頤文化館