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【海洋公園】滑浪飛船、越礦飛車、跳樓機本周六起齊開　惟今年9月1日正式退役　

社會 20:26 2021/07/06

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滑浪飛船、越礦飛車、跳樓機本周六重開，惟今年9月1日正式退役　（海洋公園提供）

海洋公園三個極具標誌性的機動遊戲包括「極速之旅」、「滑浪飛船」及一度被譽為擁有全球最佳景觀的過山車「越礦飛車」即將於9月1日關閉，園方指希望與這三個機動遊戲告別的訪客，可於今年8月31日或之前把握最後機會，其中「極速之旅」現時如常為訪客服務，而位於急流天地園區的「越礦飛車」及「滑浪飛船」將於7月10日起隨該園區重新開放。

「極速之旅」及「越礦飛車」已投入服務達20年，而「滑浪飛船」自1984年投入服務以來，已運作 37 年；海洋公園指，未來會為訪客帶來其他好玩新體驗。

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此外，海洋公園將於7月17至18日舉辦「夏日SING樂薈」，是次盛會獲南區區議會及蒲窩青少年中心全力支持，8隊本地人氣組合將首次到海洋公園熱唱，包括以文青風格創作詩式流行音樂的二人組合 per se、以電影式搖滾曲風著稱的獨立樂隊 Nowhere Boys，及網絡歌手龍小菌領軍的樂隊「帶菌者」作表演。

在一連兩天的活動當中，一系列以港島南區獨有文化和歷史為主題的「藝術看南區」藝術品，亦將會在海洋公園光影站及OPX體驗站展出。重點展品包括由著名火龍師傅吳江南師傅親手編紮的《香港仔火龍》、由一群南區學生將碩果僅存的香港漁村風貌，以瓷片記載繪畫而成的《光影漁陶》，以及由策劃團隊 tinymatters 採訪南區不同年齡層的愛情故事，從而編寫出來的《南喃絮語》廣播劇。其他展品包括《誰也不知道的地方》求籤站和可一覽南區特色景點的《香港仔・鴨脷洲・黃竹坑社區地圖》。

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價格方面，旅客須購買一張成人標準入場門票（即港幣498元），持票人不但可入園暢玩一天，亦可於入場當晚的「夏日SING 樂薈」音樂會上，一次過觀賞四隊本地人氣樂隊的精彩演出。此外，兩款套票亦包括一份「夏日美食套餐」及一張「海洋快證」，訪客憑「海洋快證」即可於指定機動遊戲或設施之中，自選三項享受特快通行服務，而指定設施包括上述三個即將退役的機動遊戲。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

 

 

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