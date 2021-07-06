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【混淆視聽】港府強烈反對外媒以斷章取義報道混淆視聽　重申修例只涉及打撃「起底」行為

社會 20:59 2021/07/06

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政府發言人表示，強烈反對外國媒體以斷章取義的報道混淆視聽。（資料圖片）

外媒《華爾街日報》昨日（5日）報道，指Facebook、Twitter、Google等多間互聯網企業憂慮受修例影響，故可能會停止向香港地區提供其互聯網服務，更會撤出香港市場。港府今日（6日）回應事件，指強烈反對外國媒體以斷章取義的報道混淆視聽。

政制及內地事務局晚上發文，指留意到有外國媒體於昨日（5日）刊登報道稱數間互聯網企業就《個人資料（私隱）條例》擬議修訂表達關注，並私下去信警告特區政府，指該等企業為了避免旗下員工須為用戶發布的資訊而負上刑責，因此可能會停止向香港地區提供服務。亞洲互聯網聯盟早前亦去信私隱專員公署，表達它們對擬議修訂的關注。

政制及內地事務局留意到聯盟已將致私隱公署的信件上載至其網站，信件中並無提及個別互聯網企業成員的取態，亦沒有提及其成員有撤離香港的計劃，聯盟亦已就此作出澄清。政府發言人強烈反對外國媒體以斷章取義的報道混淆視聽。

政府發言人回應指，近年社會上侵犯個人資料私隱的『起底』行為猖獗。社會強烈要求政制及內地事務局把「起底」行為定為刑事罪行並加強執法。因應過去處理「起底」個案涉及的調查及檢控實際經驗，政制及內地事務局與私隱公署正修訂《私隱條例》，以更有效地處理及規管與「起底」有關的行為。過程中，政制及內地事務局參考其他司法管轄區的相關法例，以便就『起底』罪行的定義、刑罰、舉證門檻、個人資料私隱專員的法定刑事調查及提出檢控權力等事宜作出切實可行的修例建議。

政府發言人重申修例只涉及打撃「起底」行為和賦予私隱公署執法權力，罪行範圍界定清晰、具針對性且目標明確，並在保障私隱和保障言論自由之間，取得合適平衡。政制及內地事務局的目標是在本立法年度向立法會提交有關打擊「 起底」行為的修訂條例草案。

政制及內地事務局、私隱公署一直和相關持份者保持良好溝通，而私隱公署在外國媒體作出報道前，已相約和聯盟會面，了解其對《個人資料（私隱）條例》擬議修訂的關注。我們樂意聽取聯盟及其他相關持份者的意見，並爭取在本立法年度向立法會提交有關打擊「起底」行為的修訂條例草案。

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責任編輯：曾卓鋒

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