【國安法】警方搗破港獨組織涉製造爆炸品拘9男女　據悉一人為浸大持續教育學院公關及傳訊主任

▲ 浸會大學表示，案件現正由警方進行調查，故未有任何資料可以提供。（資料圖片）

警方搗破港獨組織涉製造爆炸品，並以國安法拘捕5男4女，當中包括一名大學管理層。據了解，被捕人士為浸會大學持續教育學院公關及傳訊主任杜倚獅。浸大則回應指，由於案件正由警方進行調查，故未有任何資料可以提供。

【國安法】警方搗破港獨組織涉製造爆炸品 拘捕9人包括6名中學生。詳情即看：【下一頁】

警方國家安全處高級警司李桂華指，昨早（4日）在全港各區執法，在尖沙咀一個賓館搗破一間製作爆炸品的實驗室，並以國安法拘捕5男4女，所屬港獨組織「光城者」，年齡介乎15至39歲，當中涉及6名中學生，亦有大學管理層、中學職員、出租車司機等。

據了解，該名被捕大學管理層為香港浸會大學持續教育學院公關及傳訊主任杜倚獅，而被捕9人中亦包括其妻子

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記者：曾卓鋒