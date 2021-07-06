  • 27°C
香港時間 : 2021707日 (週三) 00:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【IB放榜】IB女狀元疫情下與同學組「視像讀書組」　溫書崩潰時抬頭望見戰友感到「你並不孤單」

社會 21:16 2021/07/06

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

傳統名校聖保羅男女中學多名應屆狀元坦言，過去1年多疫情下壓力大，故對其成績感意外。（陳永康攝）

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，全港IB滿分狀元人數按年暴升近5倍至130人，傳統名校聖保羅男女中學多名應屆狀元坦言，過去1年多的新冠疫情為其添壓，故對其成績感意外，有女狀元分享考試前夕靠與同學共組讀書小組，每日由朝到晚透過網上視像會議一同溫習，在情緒崩潰之時，獲戰友支持。

應屆女狀元黃若嵐表示，疫情期間感受到更多人情味，尤其是在考試前夕在家中溫習的兩周假期，無教師直接指導，「嗰段時間係我人生之中最迷茫、最焦慮、最大壓力」，幸得同學共組讀書小組，每日透過網上視像一同溫習，「每日由朝到晚開鏡頭、較靜音，一齊讀書」，「當你讀到好唔想讀，覺得好崩潰嗰陣，當你望到朋友都喺度埋頭苦幹，你就會發現You are not alone（你並不孤單）、有人陪住你。」

另一應屆女狀元黃伊穎透露，其成績跟預計成績（predicted grade）相差約5分，故對取得滿分45分亦感意外。她分享疫情下的讀書秘訣，因網課距離感較大，故需要與師生建立緊密聯繫，「有問題可以同同學討論、一齊問老師」，而她感謝學校自初中已開始訓練其建立這些人際關係技巧，疫情下更能展現。

同校男狀元植永祺則認為要在溫習和休息取得平衡特別重要，以防壓力「爆煲」，「我自己喺疫情期間，有時都會行山、做運動、睇小說，令自己心靈休息落嚟、思路清晰返，再行更長嘅路，休息完再讀返會有新嘅見解。」

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅

聖保羅男女中學 IB IB

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶