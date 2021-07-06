【IB放榜】IB女狀元疫情下與同學組「視像讀書組」　溫書崩潰時抬頭望見戰友發現「你並不孤單」

▲ 傳統名校聖保羅男女中學多名應屆狀元坦言，過去1年多疫情下壓力大，故對其成績感意外。（陳永康攝）

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，全港IB滿分狀元人數按年暴升近5倍至130人，傳統名校聖保羅男女中學多名應屆狀元坦言，過去1年多的新冠疫情為其添壓，故對其成績感意外，有女狀元分享考試前夕靠與同學共組讀書小組，每日由朝到晚透過網上視像會議一同溫習，在情緒崩潰之時，獲戰友支持。

應屆女狀元黃若嵐表示，疫情期間感受到更多人情味，尤其是在考試前夕在家中溫習的兩周假期，無教師直接指導，「嗰段時間係我人生之中最迷茫、最焦慮、最大壓力」，幸得同學共組讀書小組，每日透過網上視像一同溫習，「每日由朝到晚開鏡頭、較靜音，一齊讀書」，「當你讀到好唔想讀，覺得好崩潰嗰陣，當你望到朋友都喺度埋頭苦幹，你就會發現You are not alone（你並不孤單）、有人陪住你。」

另一應屆女狀元黃伊穎透露，其成績跟預計成績（predicted grade）相差約5分，故對取得滿分45分亦感意外。她分享疫情下的讀書秘訣，因網課距離感較大，故需要與師生建立緊密聯繫，「有問題可以同同學討論、一齊問老師」，而她感謝學校自初中已開始訓練其建立這些人際關係技巧，疫情下更能展現。

同校男狀元植永祺則認為要在溫習和休息取得平衡特別重要，以防壓力「爆煲」，「我自己喺疫情期間，有時都會行山、做運動、睇小說，令自己心靈休息落嚟、思路清晰返，再行更長嘅路，休息完再讀返會有新嘅見解。」

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅