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【強制檢測】機場一號客運大樓須再強檢　崇真會安怡幼兒學校爆上呼吸道感染同須強檢

社會 22:22 2021/07/06

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曾身處香港國際機場一號客運大樓5樓、6樓及7樓人士須再進行檢測。（資料圖片）

食物及衞生局今日（6日）發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處3個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

發言人表示，因應早前涉及L452R變異病毒株而與輸入個案有流行病學關連的個案，任何在6月4日至6月8日、6月11日、6月13日、6月 15日至六6月17日任何一日曾身處香港國際機場一號客運大樓5樓或6樓的人士，以及6月5日及6月17日曾身處香港國際機場一號客運大樓7樓人士，須於7月8日或之前接受檢測。

此外，由於一間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，香港九龍油塘高怡 邨高盛樓地下基督教香港崇真會安怡幼兒學校超過兩小時人士須於7月8日或之前接受檢測。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒

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