【無線網絡】食環署人員到多個已安裝無線上網設備街市　就網絡服務質素與檔戶代表交流

▲ 食環署副署長黃淑嫻（前排右）了解聯和墟街巿WiFi無線上網信號接收情況。（政府新聞處）

食環署近年為轄下街市場地安裝WiFi無線上網設備，食環署發言人今日（6日）表示，食環署重視轄下公眾街市的無線網絡服務質素並致力在公眾街市推廣使用非接觸式付款，以確保有關運作暢順。

現時，約九成食環署轄下街市場地，包括濕貨街市、熟食中心／市場已安裝WiFi無線上網設備。為配合在街市推廣非接觸式付款，食環署為轄下已安裝WiFi無線上網設備的街市完成評估，並已按需要加大無線網絡覆蓋範圍；去年九月亦已透過無線網絡服務供應商把在公眾街市提供的無線網絡調校至無時間限制，以方便街市檔戶及市民使用，及確保在街市內非接觸式付款暢順運作。

發言人表示，署方今日聯同相關部門，包括機電工程署、政府資訊科技總監辦公室及通訊事務管理局辦公室，到訪北區聯和墟街巿及沙田區大圍街巿，與檔戶代表交流意見。根據部門的視察，政府提供的WiFi無線上網服務運作良好及暢順，而手機網絡供應商的無線上網服務也運作正常，部門亦聯絡個別供應商，呼籲他們優化街巿內若干個別地點的手機信號接收情況，並獲得他們的積極回應。

發言人續指，食環署會繼續與轄下街巿檔戶保持溝通，並與各持份者及相關部門合作。

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責任編輯：曾卓鋒