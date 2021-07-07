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【IB放榜】港IB狀元人數急增近5倍　升學顧問：「成績膨脹」或致邊緣生難搏入名校

社會 00:00 2021/07/07

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多校今屆誕下IB狀元人數創新高，其中拔萃男書院共佔17人。（梁偉榮攝）

應屆國際文憑大學預科課程（IBDP）滿分「狀元」人數以倍數急升，港產130名狀元亦比去年同期急增近5倍，多校創歷屆最佳成績，主辦方國際文憑組織（IBO）稱有因應疫情對今屆課程作調整，但無透露細節，有IB課程統籌教師相信國際文憑組織（IBO）在疫情下「放鬆」了考試評級邊界，故不可跟以往比較，有升學顧問形容情況如同去年英國高考出現「成績膨脹」翻版，料部分「邊緣」考生或受影響，較難搏入熱門大學。

繼去年秋季考試後，今屆IB繼續採雙軌模式，容讓各地學校選擇以校內評估及預測成績取代公開試。男拔國際文憑統籌教師胡家麟分析，IBO一般都直接採納學校提交的校本評分成績，故被認為對舉行考試的學生不公，相信IBO會放鬆考試評級邊界，並分析該校狀元人數達17人的歷屆新高原因，

升學顧問胡嘉瑩形容IB狀元人數上升，如同去年英國高考出現的「成績膨脹」（Grade Inflation），相信不少應屆IB學生，可憑較高分數以滿足大學取錄條件，惟距離取錄條件僅1、2分的考生，就較難搏入熱門英國大學。

TOPick向IBO查詢今屆狀元人數暴升原因，IBO今回覆指過去18個月的新冠疫情為學校及師生帶來挑戰，強調今年IB主要職責是確保學生升學申請等不受影響，並透露今屆課程已作相應調整。

今年全球逾17萬名IB考生，共誕1,155名狀元，比去年同期140人，多出1,015人，按年增加7倍；本港31間學校、共2193名考生，誕生130人成IB狀元，佔全球11%，比例稍低過去年同期的16%，但人數急升近5倍，跟去年經覆核的55人比較，亦上升逾1倍；本港平均分為38.93分，亦比去年36.31分高，並高於全球的32.99分。

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記者：馮琪雅

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