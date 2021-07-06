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【急需換肝】1歲男童栢熙獲3捐贈者同時配對　媽媽區太盼能順利完成手術

社會 23:50 2021/07/06

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1歲男童栢熙獲3捐贈者同時配對換肝，媽媽區太盼能順利完成手術。

一歲男童栢熙日前因發燒而到醫院求醫，其後確診患上急性肝衰竭，需要日內接受肝臟移植，有關消息昨日亦於社交平台廣泛流傳。不過，其母親區太今早(6日)表示栢熙至今仍未找到合適的肝臟，熙熙情況亦較昨日差，希望有心人可以無私捐肝，今晚出現了曙光，區太向TOPick表示正有三個捐贈者同時進行配對，希望明日下午有結果，並能順利完成手術。

區太深夜表示，正有三個捐贈者同時進行配對，希望明日(7日)下午有結果，為愛兒生命帶來曙光：

非常感動各位香港人支持關愛熙熙，熙熙好幸福，個個都為熙仔打氣，今日(6日)有好多善心人願意奉獻無私嘅愛捐肝比熙熙，希望明日(7日)能夠成功完成手術。

年僅一歲的栢熙因患上急性肝衰竭而急需即日換肝，現正留醫瑪麗醫院兒童深切治療部。TOPick今早（6日）聯絡到其母親區太，指栢熙的情況亦較昨日差，仍需插喉進食，情況非常危急，「真係唔可以再拖了」，惟至今仍未找到合適的肝臟。她形容栢熙是個很乖很聽話的小朋友，希望繼續有有心人願意捐肝，拯救兒子性命。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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記者　郭詩詩

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