【親子好去處】Pokémon夏日運動祭登陸荷里活廣場　皮卡丘+波加曼驚喜現身

▲ 「Pokémon 盛夏道館」 。（梁樂欣 攝）

今個夏天，位於鑽石山的荷里活廣場舉辦「Pokémon 夏日運動祭」，商場中庭將化身盛夏道館，「初代御三家」的小火龍、傑尼龜（前名車厘龜）、妙蛙種子（前名奇異種子）聯同皮卡丘（前名比卡超）和伊布（前名伊貝）等多隻寶可夢將齊集跟大家見面。

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場內的「POKÉMON AIR 打卡玩樂天地」讓小朋友與皮卡丘組隊，齊齊於賽道上盡情放「電」，玩樂之餘亦可拍下你最「電」力十足的活力相片。

同步登場的卡牌珍藏展會展出超過500張Pokémon集換式遊戲卡牌，各位訓練員絕對不能錯過。

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場內的「皮卡丘打氣站」、「Pokémon 盛夏道館」和「寶可夢頒獎台」成為三大熱門打卡點，大受小朋友歡迎。

熱愛打機的小朋友可以去「Nintendo Switch 寶可夢電玩遊戲體驗區」暢玩最新的寶可夢遊戲軟體《New 寶可夢隨樂拍》，與其他玩家競逐每周龍虎榜席位，贏取豐富獎品。

▲ 荷里活廣場於今夏舉行「Pokémon夏日運動祭」 。（梁樂欣 攝）

皮卡丘將連同首次來港的波加曼跟各位訓練員會面，只要於指定周末來訪便可參加「寶可夢見面會」。

活動期間，商場會定期舉辦「寶可夢集換式卡牌教學班」及「荷里活廣場寶可夢卡牌錦標賽」，教學班及比賽詳情將於稍後公佈。

Pokémon夏日運動祭

日期：7月7日至8月31日

時間：上午 10 時至晚上10 時

地點：鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場

同場加映：張炳強、袁淑珍、梁偉德專訪