【黑寡婦】Scarlett Johansson疑再懷孕　施嘉莉歷三段情曾跟「死侍」結婚

▲ 《黑寡婦》施嘉莉祖安遜傳再度懷孕。

Marvel超級英雄片《黑寡婦》（Black Widow）終於在今日（7月7日）上映，這次亦可能是性感女神施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）最後一次飾演黑寡婦此角色。而今日外媒消息指，施嘉莉傳出再度懷孕，是她跟現任丈夫Colin Jost結婚8月個的首個愛情結晶。

施嘉莉祖安遜曾經三段婚姻，本身跟前夫Romain Dauriac育有6歲女兒Rose，去年10月再婚，外媒報導施嘉莉近期相當深居簡岀，連上月尾舉行的《黑寡婦》首映都沒有親身出席，有指施嘉莉已即將「卸貨」，但未有公布胎兒性別。

▲ 施嘉莉去年10月再婚。

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Scarlett歷三段婚姻

大眾對施嘉莉祖安遜的注意力都集中在她的好身材及好身手，其實施嘉莉祖安遜睇得又打得。於1984年在美國紐約州出生的她，其祖父Ejner Johansson是電影編劇、姐姐Vanessa Johansson也是演員，所以Scarlett出身自演藝世家。

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在演藝世家出身，所以施嘉莉祖安遜在7歲時，已被母親安排不斷去為廣告試鏡試鏡，但卻總是名落孫山，於是在9歲時轉移以拍電影為目標，結果獲演電影《North》，從此成為童星踏出演藝之路。

施嘉莉祖安遜早在13歲已憑《Manny & Lo》演小孤女而獲得美國獨立精神獎最佳女主角提名。在2004年主演蘇菲亞哥普拉（Sofia Coppola）執導的《迷失東京》（Lost in Translation）開始獲更多影迷注意。

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▲ 《黑寡婦》

在2010年，她於《鐵甲加俠2》（Iron Man2）演黑寡婦一角，從此奠定動作員演員的地位，成為荷里活一線女星。

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