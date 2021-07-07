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【聲夢傳奇】張敬軒接李克勤捧任「壓軸主理人」　軒仔：望減低學員心理壓力【有片】

娛樂 10:27 2021/07/07

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張敬軒接李克勤捧成為《聲夢傳奇》繼任主理人。

TVB節目《聲夢傳奇》主理人李克勤因工作關係被逼離開一眾學員，不過李克勤未有置學員於不顧，除了遠距離觀看他們的表現外，更特意找來張敬軒接任主理人之位，令學員大為驚喜。

張敬軒自稱是學員們的「保母仔」，並會在最後關頭幫忙他們減低心理壓力。

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李克勤因北上工作而要離開《聲夢》。（影片截圖）

李克勤離開《聲夢傳奇》

《聲夢傳奇》的奶爸兼主理人李克勤需要離開節目，只能以遙距方式繼續指導學員。他特意找來張敬軒接捧，而這位新一任主理人日前到錄音室突擊探班，令一眾學員都十分意外。

李克勤表示在比賽期間，有不少學員都挑選了張敬軒的歌曲參賽，而最後六強的何晉樂（Rock）和冼靖峰（Archie）更視他為偶像，因而他決定找張敬軒接任其崗位。

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張敬軒接捧助《聲夢》學員

一直有留意各學員表現的張敬軒樂於接替李克勤的職務，大讚他們有天份，因而很快便答應了當「壓軸主理人」。

不過張敬軒笑謂自己跟學員相處的時間不多，指李克勤是他們的奶爸，而自己則最多為他們的「保姆仔」。他又希望在臨近決賽這過程中，可以幫助學員減低心理壓力，跟他們分享一些在台上紓壓私家方式。

同場加映：張敬軒專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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