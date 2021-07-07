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【素食速報】大家樂推招牌焗素豬扒飯　紅米炒飯底+特選厚切無骨植物肉

休閒消費 11:23 2021/07/07

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大家樂全新的「招牌焗素豬扒飯」，配搭紅米飯及大量蔬菜，是素食者的首選。(餐廳提供)

近年，全球掀起一股素食熱潮，尤其在疫情之下，健康飲食生活態度已成主流趨勢。大家樂由即日起，帶來健康綠色飲食之選，推出全新「招牌焗素豬扒飯」，以素豬扒配搭全蔬菜底純植物醬汁，以及紅米蛋炒飯底，售價49元起。

全新的招牌焗素豬扒飯，不論當午餐或晚餐也很適合。(餐廳提供)

大家樂的「一哥焗豬扒飯」早在1970年代面世，今年首次推出素食版的「招牌焗素豬扒飯」，當中精髓所在採用英國Vegetarian Society認可的優質特選厚切無骨植物肉所炮製而成的外脆內嫩素豬扒，以全植物食材包括大豆及小麥等製作而成，一口咬下口感鮮嫩juicy，不但能重現豬扒的口感、神還原經典焗豬扒的風味，同時比真豬扒低脂及不含膽固醇，更提供豐富的膳食纖維，讓大家不知不覺吃得更健康，亦可解決小朋友揀飲擇食的問題。

此外，大家樂更特別為「招牌焗素豬扒飯」配上精選高纖有「營」的紅米蛋炒飯底，軟硬適中、粒粒分明，加上淋於焗飯面的純植物滋味醬汁，以西芹、番茄和洋蔥調配而成，酸甜開胃。最後加入增量級蔬菜，如蘑菇、菠蘿及翠肉瓜等營養滿分的配料，焗製成更為健康的焗豬扒飯，完美呈現全新綠色經典招牌焗豬扒飯，零罪惡感美味令人一試著迷！

記者：招美寶

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