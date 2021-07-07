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【減肥問題】空肚飲牛奶感覺飽滯唔舒服　營養師黃凱詩教一招改善飲奶後肚脹問題

保健美顏 11:32 2021/07/07

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營養師黃凱詩表示，要改善飲奶後肚脹問題，可以試試不要空肚飲奶。（iStock圖片）

為戰友編寫完減肥餐單後，當中有兩個迷思，總是要花點心力去解釋。

阿琪滿有疑惑地問︰「一大碗飯？好像有點多啊！」

「不愛吃飯的話，可以選意粉、米線、通粉，甚至麵包之類。多吃五穀食物後，除了能減低吃零食的慾望，你會感到比平日精神。」我說。

「可以令人精神？那就好了。」她大喜。

營養師黃凱詩指出，減肥期間多吃五穀食物，除了能減低吃零食的慾望，你會感到比平日精神。（iStock圖片）

阿琪全年戒了澱粉，她告訴我，精神很差。她再問︰「但是，真的要飲牛奶嗎？」

「你不喜歡其味道還是飲完會有肚瀉？」我問。

她說︰「從前很喜歡牛奶，每次到日本，絕不會錯過他們的牛乳，但是，人們說牛奶不健康，而且近年，偶爾買來飲，就是肚脹脹的。」

「牛奶不健康的指控，未有充分證據支持；相反，牛奶營養豐富，它對健康的好處，非三言兩語可以說完。你是兩小孩的母親，懷孕過程中，會令身體流失鈣，牛奶的鈣質是人體最容易吸收的，每杯牛奶可達成年人約三分之一所需。另外，你希望暫時不用藥來改善血壓高，那就要嘗試增加飲食中的鈣，那是有助降血壓的重要元素之一。」我解釋。
她再問︰「那麼，放在雪櫃裏的牛奶更有營養嗎？」

「雪櫃奶和保鮮裝牛奶，分別在於殺菌方法，營養成分相若。我反而想改善你飲奶後肚脹問題，試試不要空肚飲奶；事實上，要有效消化牛奶，需依賴腸臟中的酵素，早上剛起來時，酵素還未準備好，或許你改中午喝吧！」

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）

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