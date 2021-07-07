【稱謂難題】港男驚見舅父女友是其女友表姐　苦惱結婚後稱謂：輩份真係好難搞

▲ 一名港男向網民求助，指舅父的女友為自己女友的表姐，苦惱婚後應如何稱呼對方。

在傳統的華人家庭，家庭成員越多，稱謂會變得越複雜。有港男在網上分享，指最近發現其舅父的女友是自己女友的表姐，各自均打算結婚，令他苦惱婚後應如何稱呼對方。

舅父女友為其女友的表姐

該名港男最近在「香港討論區」發帖，分享家人每逢周日都會去婆婆家吃飯，自己有時亦會帶上女友。港男指舅父為婆婆最小的兒子，年齡跟自己相差不太遠。而舅父打算跟其女友結婚，所以在過去的星期日，亦帶了女友回家「見家長」。

點知佢哋一上到嚟，舅父女朋友係我女朋友個表姐…兩表姊妹見面呆左喺到，過咗幾秒仲要扮冇嘢打招呼。

港男指雖然氣氛有點尷尬，但大家若無其事繼續吃飯。然而婆婆突然問起，「咁你哋個輩份應該要點叫呀？」。港男因而感到苦惱，直言「輩份嘅嘢真係好難搞」，遂向網民詢問，自己應如何稱呼舅父和其女友。

照計落舅父個女朋友第時會係我舅母，但係佢同時都係我女朋友個表姐，咁到底我應該要叫佢做舅母，定係要改口叫我舅父做表姐夫？

網民：鍾意點叫就點叫

有網民指按照傳統，港男和女友應稱呼表姐為「舅母」。但港男表示女友和其表姐感情不錯，擔心「逼佢改口叫舅母我驚佢唔鍾意」。另外有人認為不必過份執著稱謂，「各自叫返就得喇，你叫你女友表姐做表姐，你女友叫你舅父做舅父」。點擊查看更多網民留言：

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責任編輯：王明芳