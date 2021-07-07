【IB放榜】香港華人基督教聯會真道書院誕4名IB狀元　17人為榜眼或探花

▲ 香港華人基督教聯會真道書院誕4名IB狀元。（資料圖片）

應屆國際文憑大學預科課程（IBDP）滿分「狀元」人數以倍數急升，港產130名狀元亦比去年同期急增近5倍。香港華人基督教聯會真道書院今日（7日）公布，校內共有4人獲得45分滿分，成為狀元。

英基學校7間屬校囊括46名IB狀元，按年急升3倍。詳情即看：【下一頁】

香港華人基督教聯會真道書院今日於校網公布學生的IB成績，指該屆畢業生共有4人獲得了45分滿分，成為狀元，佔考生的8.5%；有17人為榜眼或探花，考獲43分或以上，佔36.2%；另有32人考獲40分或以上，佔考生的68.1%；而考生的平均分為40.4分。校方祝願所有IB畢業生在另一階段繼續茁壯成長。

港IB狀元人數急增近5倍，升學顧問指「成績膨脹」或致邊緣生難搏入名校。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：郭詩詩