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【IB放榜】香港華人基督教聯會真道書院誕4名IB狀元　17人為榜眼或探花

社會 10:48 2021/07/07

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香港華人基督教聯會真道書院誕4名IB狀元。（資料圖片）

應屆國際文憑大學預科課程（IBDP）滿分「狀元」人數以倍數急升，港產130名狀元亦比去年同期急增近5倍。香港華人基督教聯會真道書院今日（7日）公布，校內共有4人獲得45分滿分，成為狀元。

英基學校7間屬校囊括46名IB狀元，按年急升3倍。詳情即看：【下一頁】

香港華人基督教聯會真道書院今日於校網公布學生的IB成績，指該屆畢業生共有4人獲得了45分滿分，成為狀元，佔考生的8.5%；有17人為榜眼或探花，考獲43分或以上，佔36.2%；另有32人考獲40分或以上，佔考生的68.1%；而考生的平均分為40.4分。校方祝願所有IB畢業生在另一階段繼續茁壯成長。

港IB狀元人數急增近5倍，升學顧問指「成績膨脹」或致邊緣生難搏入名校。詳情即看：【下一頁】

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

 

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