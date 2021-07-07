【大劉前度】20億元身家呂麗君熱愛運動　與壯男玩雙人瑜伽騷身手

▲ 呂麗君與壯男玩雙人瑜伽騷身手。

現年44歲的呂麗君（現改名為呂姵霖）自2014年與富豪「大劉」（劉鑾雄）分手後，專心照顧為對方所生的一對子女外，近年亦專注發現其基金會。此外，喜歡運動的她，近日更發放多張與壯男齊玩瑜伽的照片，而且不乏高難度動作，盡展好身手。

呂麗君近年非常關注環保議題，並致力發展以她命名的基金會，愛上運動與跑步的她，更多次舉行與跑步相關的慈善活動，又在她的基金會網站及個人IG分享她的運動照，希望以此鼓勵更多人積極運動、強身健體。

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▲ 呂麗君保養得宜。（instagram圖片）

大騷驚人平衡力

除跑步亦熱愛瑜伽的她，亦不時分享自己做瑜伽時的優美動作。

近日呂麗君分別上載與一名年輕壯男的合照，換上連身露背泳裝的呂麗君，與壯男走到杳無人煙的沙灘，在海邊以及巨石上做出高難度的雙人瑜伽動作。

▲ 與教練到海邊做出高難度雙人瑜伽動作。（instagram圖片）

壯男以雙腿撐起呂麗君可能算是較為輕鬆的一個動作，另外還有二人合體作「人體直立十字架」，以及呂麗君從背後緊緊擁著壯男平衡成一直線，十分需要雙方的肌耐力與合拍程度。

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▲ 與教練到海邊做出高難度雙人瑜伽動作。（instagram圖片）

與大劉誕一女一子

未知是否太多人關心呂麗君的感情狀況，她在最新一個與壯男的帖文中標記，指明對方並不是他的男朋友，而該名壯男任職健身教練，個人帳號中放滿爆肌照片。

▲ 健碩教練。（instagram圖片）

呂麗君為前度大劉誕一對子女，長女劉秀盈已18歲，兒子劉子鋒今年10歲。

當年她與大劉在2002年交往，直到2014年分手，大劉曾表示二人曾簽定書面協讓以防日後引起「爭產」紛擾。

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擁20億身家

有指當中協讓提到二人交往期間，大劉除照顧其起居飲食，更給她大量現金、首飾等禮物，總值超過20億港幣。

當中包括市值4.8億的山頂白加道31號A獨立屋連花園及私人泳池、價值9千萬的中半山雅賓利大廈單位連車位，以及畢架山峰、禮頓山及擎天半島等物業。另外還有至少3架遊艇、名貴寶石，以及與大劉共同持有、市值約4.2億的英國6層高大宅等。

▲ 大劉於2016年宣佈，與呂麗君早於2014年分手。（資料圖片）

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