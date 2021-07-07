【納米無明火】谷德昭訪慳家情侶安樂蝸　北歐風劏房裝修費連傢俬不過一萬

▲ 《納米無明火》今集去到一對慳家情侶蝸居。

ViuTV新節目《納米無明火》，主持谷德昭每集會探訪香港的窩居，從細小的空間發揮無限創意，更在節目示範如何在斗室整大餐。今晚（7號）播出第3集，谷德昭去到九龍城，探訪一對情侶Gianne跟Calvin一個100呎的劏房。

90後情侶Gianne和Calvin，所住蝸居僅百呎，細得只能擺放到一張雙人床，由於單位太細，谷德昭去到後，要坐在床上跟二人傾談，非常擠迫。

▲ 谷德昭探訪二人窩居。

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Gianne同Calvin本身有穩定職業，Gianne任職教育初創公司的商務拓展（Business Development），而Calvin在今年初畢業後，於6月找到投資銀行工作，二人月入約5萬，但為了儲錢置業及創業，她們寧月租4200元的劏房，雖然空間非常有限，但無阻二人設計愛巢的心思。

Gianne和Calvin透過網上交友平台認識，谷德昭笑指以二人外形在網上交友世界算是「上菜」，三人又談到二人背景﹅網上有冇真愛等等話題。谷德昭還會挑戰在沒有廚房的情況下，炮製出由五星級酒店日本廚師教路的日式蒸蛋。

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為慳錢租劏房

其實Calvin和Gianne曾拍片介紹二人的安樂蝸，結果得到網民很大迴響。Gianne曾受訪表示，在計劃搬出來住時，需要決定住哪個地區，他們下載了樓盤App，可以自行設定預算和地區，再尋找適合的樓盤。

因她們的預算大約是5000元內，並希望方便Calvin交通，也不會長住，故不想花太多錢租屋，想多儲點錢為未來打算。由於Gianne原本居於九龍城，連同近兩人工作地點的地區，他們共搜尋了4個地區，包括九龍城、旺角、尖沙咀和銅鑼灣。

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二人一度考慮在觀塘租工廈，但由於工廈並非住宅，消防條例和配套也較差而放棄。在看過數個樓盤後，Calvin和Gianne最後決定租住九龍城一幢唐樓2樓的100呎劏房，月租4200元。

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低於一萬打造北歐風情

雖然是住劏房，但他們仍花盡心思布置，希望增加室內的空間感，全屋的牆身油漆、傢俬等，都由他們兩人合力包辦並且帶出北歐簡約風。

他們用了3個櫃去組裝成床架，令床下增加儲物空間，放置衣物和雜物，上面鋪上床褥、枕頭和被鋪，看起來很舒適整齊，不過由於床身太高，Gianne就需要踏上櫈仔才能上床。

另外，他們亦在網上購入二手書桌，於書桌下的抽屜放置各種生活用品，在牆上安裝了層架，並有一張掛牆摺板檯，拉開後就可以用作煮食和吃飯，平日不用時可以收起。

而全屋的裝修連傢具費用，僅用了9千多元，可說是極之化算。

同場加映：強尼訪問