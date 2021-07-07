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【教主誕】神徒豪花6位數包郵輪送祝福　Anson Lo超大應援牌吸引司棋姐打卡

娛樂 11:25 2021/07/07

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MIRROR成員Anson Lo今日生日！

7月7日為MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆生日，近日憑劇集《大叔的愛》人氣暴升的他獲一眾神徒（Anson Lo粉絲專稱）出力應援，先有尖沙咀海港城對出的超大型廣告牌慶生，今晚亦租下郵輪以LED燈寫賀詞遊香港，非常大場面！

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司棋姐路過也忍不住要打卡。（Instagram圖片）

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吸引司棋姐捧場

教主Anson Lo的魅力不容忽視，連日來吸引不少神徒親身到尖沙咀打卡，昨晚（7月6日）連李司棋都出Post分享與應援牌的合照。

身穿白Tee的司棋姐少女心十足，站在Anson Lo的廣告牌前打卡，她在Instagram分享：「到海港城購物，途中看到很多Anson Lo fans爭相拍照，我也影埋一份，年輕偶像好厲害」

其後，教主也親身留言：「多謝司棋姐」此外，一眾神徒亦湧入司棋姐的IG留言多謝支持，更讚她跟足潮流，對後輩好有心，亦搞笑地稱呼司棋姐為「教母」，非常有愛。

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【MIRROR成員】柳應廷Anson Lo因一事變交心　盧瀚霆曾被稱矮仔感不快

豪花6位數租郵輪

今日適逢教主誕正日，除Anson Lo將推出新歌《不可愛教主》外，一眾神徒也將再送驚喜！

生日應援除全港不同的巴士燈箱及大型廣告牌外，神徒們的終極一擊是豪花6位數租下郵輪，以LED燈在船上寫賀詞「7 Jul ❤ Anson Lo」，並於今晚8時至8時半，於杏花邨及小西灣海旁一帶出沒，預計今晚再將引起一陣追星浪潮，教主確實非常厲害！

Anson Lo一眾粉絲花6位數租郵輪慶生。（Facebook圖片）

同場加映：MIRROR專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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