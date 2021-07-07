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【危險家長】屯門一家三口坐電單車超載　男童夾中間無戴頭盔險象環生

育兒經 11:32 2021/07/07

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在屯門馬路上，有一家三口坐電單車超載。

馬路如虎口，尤其帶著小朋友出門更要格外留神。近日有網民在社交媒體分享，在屯門馬路上拍得一家三口坐電單車的危險照片，除了超載之餘，夾在中間的男童沒戴頭盔，而女乘客則把安全帽當頭盔，網民表示「好牙煙」。

該名網民周日（4日）於facebook群組「馬路的事討論區」發帖，並上載數張照片，寫道「咁都得？」樓主指事發在屯門，從照片可見，在馬路上有一家三口同坐一架電單車上，駕駛電單車的男子戴上頭盔，他與另一女子中間夾住一名年約8、9歲的男童。

男童夾中間無戴頭盔

當時男童沒有任何安全裝備如頭盔，而後座的女子竟然戴上黃色的地盤安全帽，把安全帽當頭盔。雖然男童攬住前面男子腰間，女子亦攬住男童，並把雙腳夾住他，似乎想避免他跌倒，但畫面依然怵目驚心。一旦後座二人不慎跌倒，後果不堪設想。

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帖文引起網民嘩然及熱議，有網民留言「大陸化」、「以為自己返咗大陸」、「香港嚟喎，咁無安全意識」，並指責家長超載的行為大錯特錯，未有顧及乘客及小朋友的安全，大嘆「生仔要考牌」。不過，也有網民批評樓主，「你都唔好得去邊，專心揸車啦」。雖然有網民質疑相片是舊圖，但樓主聲稱事件剛發生。

點撃睇更多網民留言︰

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運輸署︰電單車不可載超過一名乘客

根據運輸署《道路使用者守則》，除非電單車附有側車，否則不可運載超過一名乘客。而且電單車後座不能運載8歲以下的乘客，除非該乘客是在側車固定座位上運載，則作別論。

此外，駕駛電單車人士及乘客均須佩戴認可的安全頭盔，並且把頭盔扣緊。安全頭盔必須尺碼合適，否則發生交通意外時便會失去其保護作用。

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責任編輯：王明芳

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