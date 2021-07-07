【超級神童】IQ145神童1年完成大學課程11歲畢業　立志研發人工器官：長生不老是我的目標

▲ IQ145神童1年完成大學課程11歲畢業，立志研發人工器官。

比利時一名神童智商高達145，被外界視為下一個愛因斯坦，他以11歲幼齡取得安特衛普大學（University of Antwerp）的物理學學士學位，僅僅花一年時間完成原本需要3年的學習課程。未來，神童將會攻讀碩士及博士學位，立志研發人工器官，達到長生不老。

▲ Simons在11歲完成大學課程。（Facebook圖片）

綜合外媒報道，來自比利時的Laurent Simons4歲開始讀小學，在短短12個月內完成小學學業，6歲入讀中學，僅用一年半的時間完成初中及高中課程。他在2019年到荷蘭Eindhoven University of Technology修讀電子工程大學課程，父母期望他在10歲前完成大學課程，惟校方因男童有多個考試未完成而拒絕要求，父母氣憤下索性讓男童退學。父母一度表示會轉到美國升學，但因2019年新冠疫情全球大爆發，導致他留在安特衛普大學繼續升學。

1年完成大學學位

最終，Simons在11歲取得物理學學士學位，僅花1年時間便完成原本需要3年的學習過程，目前他已經開始修讀一些碩士課程，有比利時「神童」之稱，但他表示，

我不在乎我是不是最年輕的，我只想獲取知識。

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立志研發人工器官

Simons的天賦是由祖父母發現，因為他們心臟患病，激發他改變心臟手術的想法，研究人工器官。Simons向媒體表示，學習物理學是未來希望研發人工器官，

長生不老是我的目標，我希望研發用機械零件替換最多的身體器官。

Simons爸爸Alexander是比利時牙醫，而他的媽媽Lydia是荷蘭人。爸爸指，兒子從小不太與同齡孩子玩，對玩具不太感興趣，反而喜歡和年長的孩子待在一起。他說兒子從小就很聰明，一直都是自學，不用到學校學習，一般學校課程進度對Simons來說太簡單。

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責任編輯：王明芳