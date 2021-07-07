【聲夢傳奇】歌單網上流出令賽果外洩　傳軒仔將「不死傳奇」文凱婷淘汰

▲ 有傳接替李克勤的張敬軒一上場便淘汰文凱婷（Aeren）。

TVB歌唱比賽節目《聲夢傳奇》現剩下最後六強選手，分別為姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）、何晉樂（Rock）、冼靖峰（Archie）、鍾柔美（Yumi）和文凱婷（Aeren），網民對各人實力都持不同意見，誰會是你的心水冠軍？

不過網上流傳最新的淘汰名單，有指剛剛接替「奶爸」李克勤的「壓軸主理人」張敬軒甫一上場便手起刀落，立即Foul走文凱婷（Aeren），引起網民議論紛紛。

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《聲夢》歌單流出

根據傳出來的消息指，最新一集的《聲夢傳奇》將有新比賽方式，最後六強會分成兩人一組作賽，由Chantel與Gigi合唱《遇見》、Rock與Archie合唱《怎麼捨得你》、Yumi與Aeren合唱《全身暑假》。

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文凱婷被淘汰

有指最低分的為Gigi和Aeren需要與張敬軒合唱《至少還有你》爭奪出線位置，而向來有「不死傳奇」之稱的Aeren最終出局。

究竟是否真的如此，要待節目播出才有真正答案。

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