【親子好去處】赤柱廣場辦品茶親子及寵物工作坊　消費滿$500可免費參加

▲ 瑜茶舍的茶藝師將會帶領大家品嚐不同的茶類。（商場提供）

Staycation大家就聽得多，現在教大家一個新名字「Lovecation」！赤柱廣場在今個暑假就以「Summer Lovecation」為主題，於7至8月舉辦一連串吃喝玩樂嶄新體驗，當中包括一連４個周日特色主題工作坊、４場周末音樂會及全新日夜光影藝術打卡裝置等，一同從「心」享受暑假。

「Summer Lovecation 」 工作坊於7月17日至8月8日期間，一連4個周日舉行，活動分別為喫茶、品酒、親子及寵物，因此大家可以跟摯愛、小朋友甚至寵物一同參加。

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寵物工作坊包括「寵物頸帶工作坊」以及「手製寵物玩具工作坊」，為主子DIY獨一無二的愛心作品。而繪本作家溫柏萱會透過水彩繪畫帶來「童油 Art Jamming」。其他手作工作坊還有與The Chief Project合作的「親手．印手巾仔工作坊」及與環保社企綠行俠聯手舉辦的「咖啡渣手工皂製作工作坊」等，大家可以享受有意義又富趣味的親子活動。

其餘兩個周日將會是近年備受文青及潮人追捧的喫茶及品酒研學班。瑜茶舍的茶藝師將會帶領大家品嚐綠茶、白茶、烏龍茶、紅茶和黑茶五大人氣茶類，教授 基本泡茶理念；而參加者在品酒研學班可品嚐日本清酒及威士忌等不同酒品，並由人氣文青品牌白蘭樹下教授如何品味氈酒及其製作過程，完成工作坊後將有紀念品，萬勿錯過。

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顧客於每個工作坊舉辦前14天內於赤柱廣場或美利樓，以電子貨幣累積淨消費額滿$500，並於指定網站登記（7月12日中午12時開始）留位，便可免費參加自選工作坊（到活動現場出示不同商戶發出之機印發票正本）。名額有限，先到先得。

而8月14至15日及8月21至22日，赤柱廣場首度與音樂串流平台K KBOX合辦「K KBOX 夏日無損音樂祭 」，一連兩個周末邀請到陳柏宇、林奕匡、黃妍等合共10多個單位，讓你與一眾好友在美妙的歌聲中度過周末。

記者︰梁靜詩