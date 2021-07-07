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【驚變小三】拍拖一年驚揭男友已婚　港女崩潰：唔想做人第三者

親子 12:12 2021/07/07

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一名港女大呻自己遇人不淑，與男友交往一年多後發現對方已婚。

進入感情關係都希望長長久久，一名港女日前在網上討論區「親子王國」發文，指自己與男友拍拖一年多，近日驚揭對方已婚，令她大感錯愕。男方堅稱結婚只為買樓按揭，收樓便會與妻子離婚，港女聽後感崩潰，指自己「唔想做人第三者」。

男友堅稱與妻子無感情

樓主在文中指出，自己與男友交往一年多，因疫情關係比較少見面，但偶爾會到酒店過夜。近日她與男友談起買樓計畫，男友突「自爆」已婚並買樓，令她感震驚。男方指自己結婚只為買樓按揭，與妻子沒有感情，現時亦沒有同住，希望樓主接受。

佢喊住同我講佢真係無心呃我，係佢錯，又話唔想我離開……

得知自己突然成為「第三者」，樓主感崩潰，坦言「唔想俾人鬧係二奶」，又大呻自己遇人不淑，每段感情都不順利。她續指，自己曾離婚，遇到男友之後，把對方當成結婚對象，希望組織家庭。

網民：止蝕離場

她又指，男友平日對她呵護備至，「經痛會煲嘢我飲，我入醫院佢第一時間趕嚟，一齊嘅時間佢都好貼心、對我好好」，怎料發現自己一直受騙，令她感到失望。樓主指思量過後決定「斬纜」，封鎖對方並不再見面，希望隨時間放下感情。

帖文引來網民討論，不少網民安慰樓主，「止蝕離場，個男人無句真」、「唔值得等！否則有朝一日你就同佢而家個老婆一樣！」、「搵啲朋友陪自己渡過最唔開心嘅時間，幾個月後返轉頭睇，恨不得早啲飛咗個衰人」。

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同場加映：楊潮凱與初戀情人拍拖到結婚　愛妻號拒為一時之快傷害太太女兒

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責任編輯︰王明芳

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