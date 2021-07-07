【寶寶大過天】黃文意4歲入行做童星　10億千金不靠父蔭買樓上車　

▲ 黃文意貴為富家千金,，置業卻不靠父蔭。

TVB正熱播劇集《寶寶大過天》內，黃文意飾演在風（吳業坤飾）的太太兼播網紅Creamy。在昨晚（7月6日）的《寶寶大過天》劇情講述Creamy因感生B後身材走樣，故常嚷著要減肥。

她為修身「絕食」卻因此連抱兒子也不夠力，吳業坤所演的老公「游在風」即忍不住鬧她：「你可否現實少少，不要發夢吧，我都馬死落地行啦。」

而Creamy即說：「我不想一世做肥師奶，以前我的回頭率好高，現在連你也不望我一眼。」此時老公仔即氹她：「肥婆，無論你100磅又好，200磅又好，我都咁愛你。」之後「游在風」揹起兩母子然後說：「謙謙不用怕，無論你媽媽有幾重，我都會一世揹住她。」令Creamy冧爆。

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▲ 黃文意跟吳業坤演一對新手爸媽。

富家千金黃文意

其實現實中的黃文意出名好身材，曾拍《3日2夜》的她獲封「36D咪神」。

黃文意的父親為坐擁逾10億身家的「LED燈大王」黃裕發，惟這位富家女不靠父蔭，不但生活貼地，擇偶也不會專挑富家子，她與前港甲球員Ivan Maric拍拖近1年半，亦不介意男友收入得萬多元。

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4歲當童星

現年28歲的黃文意早於4歲起已入行做童星，曾參演過《天地豪情》和《陀槍師姐》等電視劇經典。

後大後，畢業於中大文化研究系學士課程的她於2016年正在加入大台，並擔任TVB娛樂新聞台主播。

▲ 2016年加入tvb任望播。（取自instagram）

翌年黃文意憑著於旅遊節目《3日2夜》騷身材而備受注目，更獲傳媒封為「童顏女神」。

另外，黃文意出身富裕，其父親在內地經營LED生意，公司甚有規模，且是上市公司，身家保守估計逾10億。但對於家庭背景，Mandy亦不想高調，只希望努力做好工作。

▲ 黃文意的父親坐擁逾10億身家。

堅持不靠父蔭

背負「10億咪神」的稱號，Mandy曾向媒體直言有壓力，不過Mandy不靠父蔭，連置業也是靠自己，另外她亦靠自己創一番事業，2018年跟朋友合資經營韓國護膚品代理店。

對於「自資」置業一事，Mandy曾對媒體表示置業前曾跟爸爸說，但決定自己搞定，不用爸爸擔心。她曾說：「其實我的資金不是好多，給首期的也是做護膚品生意賺回來的，亦是我20多年來儲了很久的私房錢，有血有汗！」

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千金小姐生活貼地

至於感情方面，除曾跟唐文龍爆出「父女戀」外，Mandy於去年被爆跟26歲前港甲外籍球星Ivan Marić拍拖半年，Ivan曾效力香港甲組球會景峰，司職後衞，月薪約為萬多元，而他現為馬耳他共和國超級聯賽球員。

而Mandy拍拖生活十分貼地，以往不時上載跟Ivan去沙灘及農場耍樂的照片，Mandy曾表示某日巧遇問路的Ivan，二人更交換了電話號碼，談了幾個月後即發展成戀人，她大讚男友為人友善兼心地好，而男友起初亦不知道其家底。

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