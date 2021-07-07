【妊娠毒血症】中大證阿士匹靈可減妊娠毒血症風險　發病率可降低60%

▲ 中大與美國貝勒醫學院研究證實阿士匹靈可減慢妊娠代謝時鐘。（資料圖片）

嚴重的妊娠毒血症對母親及胎兒均可造成致命危險，全球每年有逾7萬名孕婦、50萬名嬰兒因而死亡。中大醫學院與美國貝勒醫學院最近一項研究證實，阿士匹靈治療可透過減慢「妊娠代謝時鐘」來預防妊娠毒血症。高危孕婦在懷孕16周前每天服用低劑量阿士匹靈可預防妊娠毒血症，並可將早產妊娠毒血症的發病率和所有妊娠毒血症的發病率分別降低60%和30%。研究結果剛於醫學期刊《Hypertension》發表。

研究人員將逾百名的孕婦分為阿士匹靈組及安慰劑組，兩組各有58人，透過採集她們的血漿樣本進行分析。結果發現孕婦吸收阿士匹靈的水平可預測妊娠毒血症風險，而當孕婦到了懷孕中期，阿士匹靈令妊娠代謝時鐘顯著減慢了1.27周，表明阿士匹靈治療能藉影響新陳代謝來減慢妊娠期老化，從而預防妊娠毒血症。

另外，高危孕婦在懷孕16周前每天服用低劑量阿士匹靈亦可預防妊娠毒血症。中大醫學院婦產科學系教授潘昭頤教授進行的一項多中心隨機雙盲研究（ASPRE研究）顯示，阿士匹靈可將早產妊娠毒血症的發病率和所有妊娠毒血症的發病率分別降低60%和30%。

中大醫學院婦產科學系教授黃志超表示，妊娠毒血症是嚴重的致命併發症，發病機制未明，只知道當胎盤代謝和母體血管反應未能互相配合便會發病。中大醫學院婦產科學系教授潘昭頤指出，在臨床應用上，可藉此向高危孕婦解釋阿士匹靈治療的益處，減慢體內代謝系統以減低早產風險，亦避免因早產導致母嬰出現嚴重併發症。

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責任編輯：郭詩詩