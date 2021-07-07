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【超市大搜查】檢測21款朱古力逾7成未通過安全檢測　6款不含類雌激素無毒朱古力一覽【附完整名單】

食用安全 13:11 2021/07/07

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6款不含類雌激素無毒朱古力名單。

朱古力是不少人的最愛，但市面眾多朱古力，並非款款安全。水中銀（國際）生物科技有限公司曾抽檢市面10款牛奶朱古力及11款黑朱古力，發現只有6個樣本完全通過類雌激素及毒性檢測。

水中銀曾抽檢合共21款朱古力，當中包括知名品牌如Waitrose、MEIJI明治、DOVE德芙等。結果發現只有6款朱古力屬於「品質卓越」，即通過慢物、急性毒物測試及成分評估，沒被驗出類雌激素、禁用成分或高度關注的成分。

6款通過安全檢測的朱古力名單：

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類雌激素可引發內分泌失衡

世界衛生組織與聯合國早已表明，類雌激素可能引發人體各種疾病並令內分泌失衡，如癌症（乳癌、卵巢癌、子宮癌、宮頸癌，甲狀腺癌等）、生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等。

研究數據亦指出，孕婦、嬰兒、發育中的兒童及青少年是較容易受內分泌干擾物（如類雌激素）影響的群體。

同場加映，營養師推介19款低於100卡朱古力：

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責任編輯：羅嘉欣

食用安全 健康問題 養生 兒童健康 癌症 朱古力 卵巢癌 乳癌 糖尿病 雌激素

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