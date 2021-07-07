【好人好事】婦人鯁魚骨睇私家醫生被打發　改去公院求醫獲細心照料

▲ 有網民分享媽媽在公立醫院求醫遇到的好人好事。

公營醫療體系資源不足，但仍有一班盡心盡力為市民服務的醫護。有網民近日分享一件好人好事，指媽媽食晚餐時意外鯁魚骨，於是到私家診所求醫。然而醫生稍作檢查後，處方消炎止痛藥就了事。事主的媽媽3天後喉嚨仍感不適，繼而去公立醫院急症室求醫，在一位年輕醫生細心檢查及協助下，終於夾出喉嚨中的細長魚骨，令事主萬分感激，大讚該名醫生有醫德。

一名女網民最近在討論區「親子王國」發文，起首便寫上「我要為我媽媽遇上良醫感恩！」事主表示，媽媽星期一（6月28日）食晚餐時不慎鯁魚骨，只能吐出一條魚骨，感覺尚有另一條魚骨藏在喉嚨側。

事主的媽媽到住所附近的私家診所求醫，而事主批評該名醫生「冇醫德」，指媽媽能清楚講出鯁骨位置，懇求醫生做多一次檢查，但對方卻態度敷衍：

佢（醫生）都求求其其話冇，就咁開啲消炎止痛藥，打發我媽，跟住就趕住收工。

過了3天後，事主媽媽仍感到喉嚨位置有針刺感，於是事主就帶媽媽到將軍澳醫院急症室排隊求醫。雖然媽媽的緊急情況被分流至最低級，但輪候期間，護士、職員仍不時會主動關心事主的媽媽，溫柔提醒媽媽要觀察情況，若突然呼吸困難要即時示意。

事主的媽媽3個小後，被安排由一名年輕男醫生為她看診。事主指，醫生細心安慰媽媽，叫她不要害怕，又讓她含著有麻醉成份的藥物，再為她開始檢查：

呢位仁醫後生仔叫我媽瞓喺床度慢慢、慢慢搵。仲講定，如果最後搵唔到，就寫紙畀佢今朝去照胃鏡，令我媽咪好放心。

最後不到兩分鐘時間，醫生就替事主的媽媽，從喉嚨中夾出條長又幼的魚骨，更問事主媽媽「想唔想攞返屋企」，令事主感到好笑。事主稱媽媽相當感激該名醫生，盛讚其醫德。而事主也表示，預備寫咭致意讚揚，並在網上分享事件，獲不少網民留言討論，大讚公院醫護：

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責任編輯：羅嘉欣